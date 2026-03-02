¿Quién salió eliminada de Exatlón México 2026 este 1 de marzo?

El equipo Rojo sufrió una dura pérdida, después de no eliminar a una de dos atletas del conjunto Azul

Exatlón México 2026 vivió un nuevo Domingo de Eliminación este 1 de marzo, en el que una atleta dejó la competencia tras el duelo decisivo. Ella Bucio, integrante del Equipo Rojo, se convirtió en la eliminada de la jornada luego de perder sus últimas vidas en el circuito final.

La eliminación se definió después del tercer duelo de Salvación, donde el Equipo Azul perdió la serie y envió a dos representantes al enfrentamiento directo. Natali Brito y Valery Carranza disputaron el primer duelo de la noche para mantener su lugar en el programa.

En la primera confrontación, Natali y Valery compitieron entre sí, y fue Valery quien quedó en riesgo tras quedarse sin vidas frente a su compañera. Posteriormente, Valery se enfrentó a Ella Bucio en el duelo definitivo por la permanencia.

Durante las primeras carreras, Ella perdió vidas y utilizó dos medallas para recuperarlas y continuar en la contienda. El enfrentamiento se interrumpió cuando Valery presentó un ataque de tos tras pasar por la fosa de agua, por lo que recibió atención de los paramédicos del programa.

Tras la reanudación, Valery ganó dos circuitos consecutivos. Ella Bucio perdió las últimas dos vidas que le quedaban y quedó eliminada de Exatlón México 2026.

Con la salida de Ella Bucio, la lista de eliminados del programa queda integrada de la siguiente manera.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

Karen Núñez (Equipo Azul)

Alex Sotelo (Equipo Azul)

Aristeo Cázares (Equipo Rojo) (lesión)

Andrea Álvarez (Equipo Azul)

Antonio Flores (Equipo Azul)

Paola Peña (Equipo Azul) (lesión)

Michell Tanori (Equipo Azul)

Luis Avilés (Equipo Rojo)

Vanessa López (Equipo Azul)

Mau Wow (Equipo Rojo)

Edna Carrillo (Equipo Rojo)

Heber Gallegos (Equipo Rojo)

Thayli Suárez (Equipo Rojo)

Josué Menéndez (Equipo Rojo) (salida por salud)

Jair Cervantes (Equipo Rojo)

Melisa (Equipo Rojo)

Adrián Medrano (Equipo Rojo)

José Ochoa (Equipo Azul)

Emilio Rodríguez (Equipo Rojo)

Natali Brito (Equipo Azul)

Alejandro Aguilera (Equipo Azul)

Ella Bucio (Equipo Rojo)

Tras este Domingo de Eliminación, el Equipo Rojo permanece con Benyamin Saracho, César Villaluz, Humberto Noriega, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández, Karol Rojas y Mario Osuna.

Por su parte, el Equipo Azul continúa con Koke Guerrero, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Dana Castro, Katia Gallegos, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo en la lucha por el título.

