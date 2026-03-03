¿Cambio de sede para la Finalissima? De la Fuente deja la puerta abierta

Expresó su esperanza de que se encuentre una solución para que el partido se juegue en otro lugar si es necesario. Además, destacó la importancia de la resolución del conflicto

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, comentó sobre la situación de la Finalissima contra Argentina, en medio del conflicto que afecta a Medio Oriente. A pesar de que el partido está programado para jugarse en el estadio de Lusail en Qatar, De la Fuente sugirió la posibilidad de cambiar la sede en caso de que la situación de seguridad impida que el encuentro tenga lugar allí. Esto se produce luego de que Qatar suspendiera todas las actividades deportivas, incluyendo eventos internacionales, debido al conflicto en la región.

En una entrevista concedida a RNE Deportes, De la Fuente afirmó que aún no tiene información oficial sobre una posible reubicación del partido, y señaló que, al igual que los medios de comunicación, él solo conoce los detalles a través de las fuentes oficiales. Sin embargo, dejó abierta la puerta para un cambio de sede si las circunstancias lo requieren. El entrenador reconoció que se están realizando gestiones a nivel internacional para encontrar una solución viable.

De la Fuente expresó su esperanza de que la situación en Medio Oriente se resuelva lo antes posible, pero también dejó claro que la prioridad es garantizar la seguridad de todos los involucrados. En cuanto a la Finalissima, comentó que “si no se puede jugar en Lusail, se buscará otra sede si es posible“. De esta forma, dejó claro que están trabajando en opciones, aunque la situación sigue siendo incierta.

El seleccionador español también hizo hincapié en que, más allá del evento deportivo, lo más importante es el bienestar de las personas y la resolución pacífica del conflicto. En este contexto, aseguró que los organizadores están considerando todas las opciones para asegurar que el partido se juegue en el mejor de los escenarios posibles, siempre que las condiciones lo permitan.

Además de la Finalissima contra España, Argentina tenía previsto un partido amistoso contra Qatar el 31 de marzo, pocos días después de la Finalissima. Este encuentro también está sujeto a posibles cambios de sede o reprogramaciones, dependiendo de la evolución de la situación en la región.

Por ahora, las autoridades de la QFA han suspendido todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, y anunciaron que se comunicará oficialmente la fecha en la que se reanudarán las actividades. A medida que avanza el conflicto, la incertidumbre sigue rodeando la programación de los eventos deportivos en Qatar, pero se espera que se tomen decisiones sobre el futuro de la Finalissima en las próximas semanas.

