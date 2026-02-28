Todos los goles de Dayro Moreno, al momento

Con la mira puesta en batir más récords, así va la cuantía de goles en la carrera de Dayro Moreno, un emblema del fútbol colombiano.

Inicia el 2026 en competencia y todas las miradas están puestas en Dayro Moreno. El goleador cafetero, con el emblemático ’17’ en su espalda, busca comandar el barco de Once Caldas rumbo a un nuevo título en su palmarés. Protagonista de una carrera para la completa admiración, a sus 40 años, sueña con más logros que hagan más gigante el legado del atacante.

Es importante repasar qué tiene en juego Moreno. Buscando un cupo en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, el goleador espera marcar más goles y consolidarse como el máximo artillero colombiano de todos los tiempos. Por lo pronto, en Claro Sports le contamos cómo van los números de gol en su carrera.

¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno con el Once Caldas?

Después de su doblete ante Fortaleza, Dayro Moreno llegó a los 172 goles con el Once Caldas. Cabe recordar que tuvo varios ciclos en el club (2002-2006, 2007, 2010, 2012, 2020 y 2023-actualidad).

De esos 172 goles, 152 fueron por Liga, 5 en Copa y 15 en el plano internacional.

Listado de los goles de Dayro Moreno

Así va el recuento de sus 379 goles como profesional, incluyendo clubes y Selección Colombia:

Once Caldas: 172 goles en 417 juegos.

172 goles en 417 juegos. Athletico Paranaense: 1 gol en 2 juegos.

1 gol en 2 juegos. Steaua Bucarest: 13 goles en 55 juegos.

13 goles en 55 juegos. Tijuana: 50 goles en 101 juegos.

50 goles en 101 juegos. Junior: 13 goles en 40 juegos.

13 goles en 40 juegos. Millonarios: 34 goles en 53 juegos.

34 goles en 53 juegos. Atlético Nacional: 57 goles en 91 juegos.

57 goles en 91 juegos. Talleres de Córdoba: 10 goles en 41 juegos.

10 goles en 41 juegos. Oriente Petrolero: 4 goles en 17 juegos.

4 goles en 17 juegos. Atlético Bucaramanga: 22 goles en 43 juegos.

22 goles en 43 juegos. Selección Colombia: 3 goles en 33 juegos.

¿Cuántos goles lleva Dayro Moreno con la Selección Colombia?

El delantero registra tres festejos en 33 juegos. A la espera de un llamado de Néstor Lorenzo para que ocupe un lugar en el Mundial de 2026, el tolimense tiene buenos recuerdos al servicio de la casaca ‘Tricolor’. Hizo su debut en el Sudamericano sub 20 de 2005, disputado en el Eje Cafetero, donde su país salió campeón.

Luego de su proceso en la escuadra juvenil, Dayro fue promovido por Reinaldo Rueda para integrar la generación que pelearía un cupo en las Eliminatorias para Sudáfrica de 2010. Desde entonces, se le recuerda un histórico gol contra Argentina el 21 de noviembre de 2007, frenando un incansable invicto del equipo de Lionel Messi, Juan Román Riquelme y otras figuras. Sus otras dos dianas fueron ante Venezuela y Haití en cotejos amistosos.

El palmarés de Dayro Moreno como profesional

Estos son todos los títulos que ha levantado Dayro Moreno en su carrera:

Botas de oro: 8.

8. Ligas de Colombia: 3 (2003-I y 2010-II en Once Caldas, 2017-I en Atlético Nacional).

3 (2003-I y 2010-II en Once Caldas, 2017-I en Atlético Nacional). Copa Colombia: 1 (2018 en Atlético Nacional).

1 (2018 en Atlético Nacional). Copa Libertadores: 1 (2004 en Once Caldas).

1 (2004 en Once Caldas). Recopa Sudamericana: 1 (2017 en Atlético Nacional).

1 (2017 en Atlético Nacional). Sudamericano sub 20: 1 (2005 con la Selección Colombia).

