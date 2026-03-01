Shakira en CDMX gratis hoy 1 de marzo: ¿Cómo llegar al Zócalo, estaciones del Metro, Metrobús y calles cerradas?

Se espera millones de asistentes en el concierto gratuito de la colombiana en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, por lo que te damos los mejores tips y hacks

Shakira regresa al Zócalo de la CDMX | @shakira

¡Llegó el día! Este domingo 1 de marzo de 2026, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde las 20:00 horas, miles de personas buscarán reunirse en la Plaza de la Constitución para cantar sus éxitos en un evento masivo organizado por el Gobierno Capitalino.

La expectativa es alta y la logística también. Las autoridades implementaron un operativo especial de transporte y seguridad para atender la movilidad en el Centro Histórico, donde se prevé una gran concentración de asistentes desde horas antes del espectáculo.

Además del impacto vial, se informó sobre objetos permitidos y restringidos. Se podrá ingresar con bolsa de mano o cangurera, celulares, binoculares, impermeables, chamarras, tenis cómodos y baterías externas. No se permitirá el acceso con bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, latas, bebidas alcohólicas, hieleras, aerosoles, rayos láser, envases de vidrio, drones, pirotecnia ni animales de compañía.

Para evitar contratiempos, el Gobierno de la CDMX pidió anticipar traslados, revisar rutas alternas y considerar cierres en calles y estaciones del transporte público.

¿Cómo llegar al Zócalo para el concierto de Shakira hoy 1 de marzo? Metro y Metrobús

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada. Como alternativas para descender se recomienda utilizar Salto del Agua (Líneas 1 y 8), Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Pino Suárez (Líneas 1 y 2), San Juan de Letrán (Línea 8) e Isabel la Católica (Línea 1).

Las Líneas 1, 2 y 9 ampliarán su servicio hasta la 01:00 horas del lunes 2 de marzo. En el caso de la Línea 2, de 07:00 a 17:00 horas operará en circuitos provisionales: de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Además, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto no brindarán servicio de 07:00 a 17:00 horas por trabajos programados.

Como rutas alternas vehiculares se sugieren Eje 1 Norte, Avenida Insurgentes, Eje 1 Oriente, Lorenzo Boturini, Dr. Claudio Bernard y Avenida Chapultepec.

¿Cuáles son las calles cerradas y estaciones del Metro y Metrobús por el concierto de Shakira en el Zócalo? Rutas alternas

Habrá cierres en los alrededores de la Plaza de la Constitución y en distintas vialidades del Centro Histórico. Los accesos peatonales al Zócalo se habilitarán por Francisco I. Madero, 5 de febrero, 20 de noviembre y 16 de septiembre, vías que permanecerán cerradas al tránsito vehicular.

En el Metrobús también habrá modificaciones. Las Líneas 1 y 7 extenderán servicio hasta la 01:00 horas del lunes, con frecuencia aproximada de 15 minutos después de la medianoche. La Línea 3 suspenderá servicio en Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas desde las 15:00 horas; la Línea 4 no operará rutas norte y sur durante todo el día; y la Línea 7 no dará servicio en Hidalgo y El Caballito desde las 15:00 horas.

Shakira en el Zócalo: ¿Cuánto va a durar el concierto gratis de hoy?

Los conciertos masivos en el Zócalo suelen extenderse entre 90 minutos y poco más de dos horas, según logística y protocolos de seguridad. Con base en el formato reciente de la gira “Las Mujeres No Lloran World Tour”, el espectáculo podría durar entre una hora con 45 minutos y dos horas.

Si inicia a las 20:00 horas, se estima que concluya cerca de las 22:00 horas. Autoridades recomiendan llegar con anticipación y utilizar transporte público ante los cierres en el Centro Histórico.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el concierto de Shakira en CDMX hoy?

Para quienes no puedan asistir, el concierto será transmitido en vivo y de manera gratuita por Canal 6, lo que permitirá seguir el espectáculo desde casa. También podrían habilitarse transmisiones digitales en redes oficiales de la Secretaría de Cultura.

Además, se instalarán pantallas gigantes en puntos cercanos como 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Mayo, así como en Avenida Juárez, Alameda Central y el Monumento a la Revolución, ampliando la experiencia a más zonas de la capital.

Shakira gratis en el Zócalo hoy: ¿Cuál es la playlist de su concierto en CDMX?

Aunque la artista no confirmó el setlist oficial, se espera que incluya varios de sus éxitos y temas recientes de su gira mundial. Entre las canciones que podrían sonar están: Estoy Aquí, Antología, La Tortura, Hips Don’t Lie, Chantaje, Monotonía, Te Felicito, TQG, Ojos Así, Waka Waka, Whenever, Wherever y BZRP Music Sessions, Vol. 53.

También podrían formar parte del repertorio temas como Pies Descalzos, La Bicicleta, Soltera y La Loba en un recorrido que combinaría clásicos y nuevas producciones ante el público del Zócalo.

