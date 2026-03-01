Deportivo Pasto sigue con el volcán encendido y quema al Cúcuta

Con goles de Andrey Estupiñán, Santiago Córdoba y Mayer Gil, Deportivo Pasto venció por tres goles a dos al Cúcuta Deportivo.

Deportivo Pasto y Cúcuta Deportivo abrieron el telón de la jornada dominguera de la fecha número nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. En el Estadio Departamental Libertad, los ‘volcánicos’ siguen dando de que hablar y vencieron por tres goles a dos al Cúcuta Deportivo.

Un juego que en su primera mitad se mostró bastante parejo. Más allá de que la pelota y la posesión era de los locales, la mala definición y mala toma de decisiones en el último tercio del terreno de juego le negaban la posibilidad de reflejar ese dominio en el marcador.

De hecho, fue hasta que se cumplió la media hora de partido que el Deportivo Pasto logró desequilibrar el marcador. Santiago Jiménez asistió de gran manera a Andrey Estupiñán y el número 11 definió para el primer tanto del encuentro. Así las cosas, los pastusos se fueron con el marcador a su favor al descanso.

Deportivo Pasto y una ráfaga de goles

La segunda mitad tuvo exactamente la misma dinámica. Pese a que Cúcuta intentó soltarse un poco más y batalló por la posesión del balón. Deportivo Pasto siempre se vio superior y con un manejo mucho más inteligente del balón. Ahora bien, lo primero en llegar sería el empate del visitante.

A los 72 minutos, Brayan Córdoba clavó un tremendo remate y puso a celebrar a toda la hinchada del cuadro ‘motilón’. Sin embargo, tan solo cinco minutos después, los ‘volcánicos’ respondieron con una linda anotación gestada por Andrey Estupiñán y definida por Santiago Córdoba.

Cuatro minutos más tarde, Mayer Gil sentenció el partido. Un remate al borde del área que dejo sin chance alguna a Juan David Ramírez, portero del Cúcuta, decretó el tres a uno en el marcador. En la última jugada del partido, los santandereanos lograron descontar mediante Diego Calcaterra. Dicho esto, Deportivo Pasto se quedó con los tres puntos tras superar al Cúcuta Deportivo por tres goles a dos.

Resumen Deportivo Pasto vs Cúcuta Deportivo: resultado, goles y estadísticas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

