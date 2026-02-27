Puntarenas vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica de Costa Rica presenta un duelo importante en el Estadio Miguel “Lito” Pérez, donde Puntarenas recibirá a Liga Deportiva Alajuelense en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la tabla. Mientras el cuadro chuchequero atraviesa su mejor momento del campeonato y quiere consolidarse en zona de clasificación, la Liga llega presionada tras una racha negativa que encendió las alarmas luego del Clásico Nacional.

Puntarenas suma 11 puntos y se ubica en el quinto lugar de la clasificación, producto de tres victorias, dos empates y tres derrotas. El equipo dirigido por César Alpizar comenzó el torneo con irregularidad, pero ha logrado enderezar el camino al encadenar tres triunfos consecutivos: 4-1 ante Liberia como visitante, 1-0 frente a Pérez Zeledón en casa y 2-1 contra Sporting FC fuera de su estadio. Con ese impulso anímico, el objetivo es seguir escalando posiciones y pelear en la parte alta.

Por su parte, Alajuelense acumula 9 unidades y ocupa la sexta posición tras dos victorias, tres empates y tres derrotas. El conjunto de Óscar “Machillo” Ramírez, vigente campeón nacional, no ha encontrado regularidad en este arranque del Clausura 2026 y suma dos derrotas consecutivas, además de tres partidos sin ganar. La más reciente fue el 2-1 ante Saprissa en el Clásico, un resultado que aumentó la presión y obliga a reaccionar de inmediato para no alejarse de los primeros lugares.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Puntarenas vs Alajuelense de la jornada 9 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense está programado para el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Lito Pérez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Puntarenas vs Alajuelense hoy

Puntarenas no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica mientras que Liga Deportiva Alajuelense no podrá contar con Aarón Salazar, expulsado en el clásico ante Saprissa. Se estima que César Alpizar y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Puntarenas: Adonis Pineda; Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez; Krisler Villalobos, Amfemy Arias, Ulises Segura, Randy Taylor; Renzo Carballo y Doryan Rodríguez. DT: César Alpizar.

Alajuelense: Washington Ortega; Isaac Badilla, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos; Alejandro Bran, Creichel Pérez, Celso Borges, Kenneth Vargas; Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del Puntarenas vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Alajuelense:

26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Clausura 2025

| Semifinales Torneo Clausura 2025 11 de mayo de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Semifinales Torneo Clausura 2025

| Semifinales Torneo Clausura 2025 27 de abril de 2025 | Puntarenas 0-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

