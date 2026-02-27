Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Orlando City vs Inter Miami

Todos los detalles para seguir la segunda jornada de la MLS, en la que se disputa el ‘Clásico del Sol’

¿Cuándo juega Messi? Fecha y dónde ver Orlando City vs Inter Miami | Claro Sports

La segunda jornada de la temporada 2026 de la MLS trae una edición más del Clásico del Sol, el duelo entre los equipos de la Florida, Orlando City contra Inter Miami.

Duelo 19 en la historia entre los dos equipos del soccer en la Florida, que ha visto un cambio con la llegada de Messi. En los primeros nueve duelos, Inter Miami solo ganó dos, pero con Leo en la cancha, ganaron tres de los últimos cuatro, dejando el saldo en 8 victorias de los ‘leones’, por 4 empates y 6 triunfos de ‘las garzas’. Visitar Orlando ha sido una pesadilla para Inter Miami, ya que nunca han podido ganar en el ahora llamado Inter&Co Stadium. Han disputado un total de nueve partidos y empataron cuatro, perdieron otro tanto y en uno cayeron en penaltis.

Inter Miami llega con desgaste adicional porque la lesión de Leo en la pretemporada les llevó a reprogramar su juego amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle, que se realizó el jueves, además de que en par de semanas tendrán su eliminatoria de octavos de la Concachampions ante el Nashville SC.

Orlando City vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El Clásico del Sol se disputará este domingo 1 de marzo en el Inter&Co Stadium de Orlando. El silbatazo inicial comenzará en punto de las 19:00 horas tiempo del Este de los Estados Unidos, 18:00 de la CDMX, 21:00 de Buenos Aires. El juego lo podrás seguir a nivel mundial por Apple TV.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Orlando City?

Ambos equipos comenzaron con el pie izquierdo la temporada 2026 de la Major League Soccer. Los dos perdieron en la primera fecha, con Orlando cayendo 2-1 en casa ante el New York Red Bulls, mientras que LAFC venció 3-0 al Inter Miami en el Coliseo de Los Angeles.

MLS 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

El Clásico del Sol pinta ser un duelo parejo. Según los momios de Caliente.mx, Inter Miami es favorito pese a ser visitante, pagando +115. El empate paga +270, por +205 a la victoria del Orlando City.

