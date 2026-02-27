Mexicanos conocen sus caminos en Champions, Europa League y Conference League

Mexicanos en Europa definen octavos: Obed Vargas (Atlético) vs Tottenham en Champions, Fidalgo (Betis) vs Panathinaikos en Europa League, Pineda (AEK) y Chávez (AZ) en Conference

Cuatro jugadores del Tri buscarán trascender en Europa | Reuters

Los mexicanos en Europa están viviendo un momento clave en la temporada 2025-2026, con varios representantes definiendo sus caminos en las octavos de final de las competiciones UEFA: Champions League, Europa League y Conference League. Jugadores como Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Mateo Chávez y Orbelín Pineda mantienen viva la ilusión tricolor de conquistar títulos continentales justo antes del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Estos futbolistas representan el crecimiento de la legión mexicana en el Viejo Continente, donde buscan consolidarse y ganar experiencia de élite en torneos de alto nivel.

Obed Vargas y el desafío en Champions League

Obed Vargas espera su debut con Atlético de Madrid en la máxima competición europea. El mediocampista, fichado en el mercado de invierno, aún no se estrena en Champions pero fue convocado para los Playoffs previos. Ahora, en octavos de final, los colchoneros enfrentan al Tottenham Hotspur de la Premier League. La ida se jugará el 10 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano, y la vuelta el 18 en Londres. Atlético parte como favorito, pero el equipo inglés representa un reto complicado.

Los españoles se ubican en el lado derecho del cuadro de la Champions League, un sector que incluye cruces como Newcastle vs Barcelona, Bodo/Glimt vs Sporting y Bayer Leverkusen vs Arsenal. Si avanza, en cuartos podría medirse al ganador de Newcastle/Barcelona, lo que promete un camino exigente pero con opciones reales de llegar lejos. Para Obed Vargas, avanzar significaría un impulso enorme rumbo al Mundial, sumando minutos en la élite continental.

Álvaro Fidalgo busca brillar en la Europa League

Álvaro Fidalgo, el mediocampista naturalizado mexicano con pasado en América, defiende los colores del Real Betis en la Europa League. El equipo verdiblanco ya conoce a su rival en octavos: el Panathinaikos de Grecia. La serie inicia el 12 de marzo en Atenas, en el Apostolos Nikolaidis Stadium, y concluye el 19 de marzo en el Benito Villamarín de Sevilla.

En el cuadro de la competición, el Real Betis se encuentra en una zona donde el ganador de su eliminatoria (contra Panathinaikos) podría cruzarse en cuartos con el vencedor de Ferencváros/Braga. Este camino ofrece oportunidades para que Fidalgo destaque y gane protagonismo, buscando su primer gran llamado a la selección mexicana. El Betis aspira a llegar lejos en esta competición y consolidar su buen momento europeo.

Orbelín Pineda y Mateo Chávez en la Conference League

La UEFA Conference League concentra a dos mexicanos con aspiraciones altas. Orbelín Pineda, experimentado mediocampista en el AEK Atenas, se medirá al Celje de Eslovenia, líder de su liga local. La ida será el 12 de marzo en Eslovenia, y la vuelta el 19 de marzo en Atenas. Por su parte, Mateo Chávez, defensor en su primera temporada con el AZ Alkmaar de Países Bajos, enfrenta al Sparta Praga, sublíder checo. La serie arranca en Alkmaar el 12 de marzo y cierra en Praga el 19. Chávez llega con dudas por una reciente dislocación de hombro, pero su equipo mantiene opciones sólidas.

Posible cruce en una hipotética final

En el cuadro de la Conference League, AEK Atenas y AZ Alkmaar transitan por caminos separados, por lo que Orbelín Pineda y Mateo Chávez no se cruzarían hasta una hipotética final, programada para mayo en Leipzig. Esto mantiene viva la posibilidad de un duelo mexicano en el duelo por el título, algo que ilusionaría enormemente a los aficionados tricolores y sería histórico para el fútbol mexicano.

Estos torneos representan una plataforma ideal para que los jugadores mexicanos ganen rodaje internacional de alto nivel. Obed Vargas en la élite de la Champions, Fidalgo en una Europa League competitiva, y Pineda junto a Chávez en la Conference, demuestran la diversidad de caminos que recorre la legión. Con el Mundial 2026 en puerta, cada avance en estas eliminatorias suma confianza, minutos valiosos y argumentos para el Tri.

