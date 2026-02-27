Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-I

‘Poderosos’ y ‘Leopardos’ jugarán pensando en la actividad internacional la otra semana, tanto en Copa Libertadores como Sudamericana.

DIM vs Bucaramanga, posibles formaciones en la Liga BetPlay.

La jornada sabatina se cierra con un gran plato de fútbol. El Medellín, llamado a sacar diferencia en casa, recibirá a Atlético Bucaramanga en la continuidad de la novena fecha. Dos equipos que jugarán seguramente pensando en la actividad internacional, pues ambos tendrán retos cruciales la otra semana.

Los ‘Poderosos’, sin Alejandro Restrepo en la raya, vienen de obtener su tiquete a tercera fase de Libertadores tras dejar en el camino a Liverpool de Uruguay y ahora se citarán contra Juventud del mismo país. Del otro lado, Bucaramanga mira de reojo su duelo frente al América de Cali, en el Pascual Guerrero, para meterse a fase de grupos de Copa Sudamericana. Un duelo de evaluación pensando en lo que se viene.

Posible alineación del Medellín para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Medellín: Éder Chaux; Luis Escorcia, Kevin Mantilla, José Ortíz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Frank Fabra; Diego Moreno, Jhon Montaño y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Posible alineación del Bucaramanga para le juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría el Bucaramanga: Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Martín Rea, José García, Fredy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Aldaír Zárate; Leonardo Flores, Kevin Londoño, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Leonel Álvarez.

¿Cómo y dónde ver al DIM vs Bucaramanga por la Liga BetPlay 2026-I?

Este juego, válido por la fecha 9 del campeonato, se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol este sábado 28 de febrero a partir de las 8:30 p.m. (hora COL) en el Atanasio Girardot. Para ver por streaming, el duelo estará disponible por Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles de la cita futbolera.

Últimos partidos de Independiente Medellín

24.02.2026 | DIM 0-0 Liverpool | Copa Libertadores (Segunda fase – vuelta).

20.02.2026 | Llaneros 2-2 DIM | Fecha 8.

17.02.2026 | Liverpool 1-2 DIM | Copa Libertadores (Segunda fase – ida).

14.02.2026 | DIM 1-1 Pereira | Fecha 7.

10.02.2026 | Cúcuta 1-3 DIM | Fecha 6.

Últimos partidos de Atlético Bucaramanga

21.02.2026 | Bucaramanga 0-0 Cali | Fecha 8.

10.02.2026 | Bucaramanga 0-0 Tolima | Fecha 6.

06.02.2026 | Pasto 0-0 Bucaramanga | Fecha 5.

01.02.2026 | Bucaramanga 5-0 Alianza | Fecha 4.

27.01.2026 | Cúcuta 2-2 Bucaramanga | Fecha 3.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Arbis Acosta (La Guajira).

Arbis Acosta (La Guajira). Cuarto árbitro: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

Kéiner Jiménez (Cesar). AVAR: Jenny Torres (Bogotá).

