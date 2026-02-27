Herediano vs Pérez Zeledón en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica de Costa Rica ofrece un duelo atractivo en el Estadio Carlos Alvarado, donde Herediano recibirá a Pérez Zeledón en un partido clave para la parte alta y media de la tabla. El Team buscará defender el liderato ante su afición, mientras que los generaleños intentarán dar el golpe como visitantes para cortar su racha sin triunfos y meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

Herediano suma 16 puntos y se mantiene en la cima del campeonato gracias a cinco victorias, un empate y dos derrotas, igualado en unidades con Cartaginés pero con mejor diferencia de gol. El equipo dirigido por José Giacone ha mostrado solidez durante el torneo, aunque en la última jornada sufrió un revés al caer 1-0 ante San Carlos, resultado que cortó una racha positiva de cuatro partidos y lo obliga a reaccionar para no ceder terreno en la lucha por el primer lugar.

Por su parte, Pérez Zeledón acumula 8 puntos y ocupa la séptima posición tras un triunfo, cinco empates y dos derrotas. El conjunto de Luis Alberto Orozco no gana desde la primera fecha, cuando superó 3-1 a San Carlos como local, pero ha demostrado ser un rival difícil de derrotar gracias a su capacidad para rescatar empates. Su objetivo será seguir sumando para mantenerse tranquilo en la tabla acumulada y, si es posible, volver al triunfo para ilusionarse con meterse en la zona de playoffs.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Herediano vs Pérez Zeledón de la jornada 9 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Pérez Zeledón está programado para el sábado 28 de febrero a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Pérez Zeledón hoy

Ni Herediano ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Luis Alberto Orozco no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya; Aaron Murillo, Everardo Rubio, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Santiago Vargas; y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Pérez Zeledón: Bryan Segura; Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, Luis Hernández; Manuel Morán, Kendall Porras, Joaquín Aguirre, Ethan Drummond, Andrey Soto; y Máximo Pereira. DT: Luis Alberto Orozco.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Pérez Zeledón:

7 de diciembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Herediano 2-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de marzo de 2025 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 30 de enero de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 3 de noviembre de 2024 | Herediano 4-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2024

