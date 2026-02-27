Posibles alineaciones de Jaguares vs Junior por la Liga BetPlay 2026-I

El Jaraguay de Montería será testigo de un duelo costeño este sábado por Liga BetPlay.

Posibles formaciones del Jaguares Vs Junior / Claro Sports.

Este sábado continúan las emociones de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I. Jaguares recibe a Junior en el Estadio Jaraguay de Montería. El cuadro felino quiere levantar cabeza después de la goleada que le propinó América de Cali y en la misma situación está la visita, ya que busca dejar a un lado la caída ante Santa Fe.

Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Carlos Ordoñez, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Johan Hinestroza, Royscer Colpa, Jhonier Viveros; Duván Rodríguez, Jader Maza y Andrés Rentería.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Edwin Herrera, Jermein Peña, Lucas Monzón; Jesús Rivas, Guillermo Celis, Yimmi Chará; Cristian Barrios, Joel Canchimbo y Luis Muriel.

Cómo y dónde ver Jaguares vs Junior por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre el cuadro felino y el barranquillero está pactado para este sábado, 28 de febrero, a partir de las 06:20 de la noche (hora COL). Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.

Últimos partidos de Jaguares

22.02.2026 | América de Cali 3-0 Jaguares.

17.02.2026 | Jaguares 3-1 Santa Fe | Fecha 7.

12.02.2026 | Boyacá Chicó 5-0 Jaguares | Fecha 6.

08.02.2026 | Jaguares 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 5.

01.02.2026 | Once Caldas 1-1 Jaguares | Fecha 4.

Últimos partidos de Junior

22.02.2026 | Santa Fe 2-1 Junior.

18.02.2026 | Junior 2-1 América.

12.02.2026 | Once Caldas 2-1 Junior.

07.02.2026 | Junior 3-0 Boyacá Chicó.

02.02.2026 | Pereira 2-3 Junior.

Terna arbitral del juego:

Juez central: Andrés Rojas.

Asistente 1: Juan Holguín.

Asistente 2: Sebastián Bohórquez.

Cuarto árbitro: Julio Hoyos.

VAR: Mauricio Pérez.

AVAR: Lisandro Castillo.

