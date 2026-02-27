Malacateco vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Malacateco Antigua GFC, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala presenta un duelo clave en el Estadio Santa Lucía, donde Malacateco recibirá a Antigua GFC en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la mitad del campeonato. Con la tabla cada vez más apretada, los toros buscarán hacerse fuertes en casa para escalar posiciones, mientras que el conjunto colonial intentará confirmar su mejoría reciente y empezar a sumar fuera de casa, una deuda pendiente en este torneo.

Malacateco suma 11 puntos y se ubica en el octavo lugar, producto de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Roberto Montoya ha mostrado irregularidad a lo largo del certamen, pero encuentra en su estadio su principal fortaleza: de los 11 puntos que ha conseguido, 10 los obtuvo como local, un dato que refleja la importancia de este compromiso para mantenerse competitivo en la tabla.

Por su parte, Antigua GFC acumula 9 unidades y ocupa el décimo puesto tras dos triunfos, tres empates y cuatro caídas. El equipo de Mauricio Tapia, bicampeón del fútbol guatemalteco, tuvo un inicio complicado en el Clausura 2026, aunque en las últimas jornadas mostró señales de recuperación con dos victorias consecutivas en casa. Ahora el desafío será trasladar esa mejoría a condición de visitante, donde todavía no ha logrado ganar, con un balance de dos empates y dos derrotas.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Malacateco vs Antigua de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Antigua GFC está programado para el sábado 28 de febrero a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Municipal Santa Lucía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplaforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Antigua hoy

Malacateco no podrá contar con Kevin Ramírez, expulsado en el duelo ante Cobán Imperial, mientras que Antigua GFC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco: Miguel Jiménez; Dilan Palencia, Brayan Morales, Víctor Torres, Roberto Meneses; Franklin Quinteros, Frank de León; Vidal Paz, Joshua Trigueño, Ángel López; y Matías Roskopf. DT: Roberto Montoya.

Antigua GFC: Estuardo Sicán; José Ardón, Juan Carbonell, Enzo Fernández, Héctor Prillwitz; José Rosales, Enrique Camargo, Óscar Castellanos, Diego Fernández; Oscar Santís y Dewinder Bradley. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Antigua en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Antigua GFC:

30 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de abril de 2025 | Malacateco 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 5 de febrero de 2025 | Antigua GFC 2-3 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 14 de septiembre de 2024 | Antigua GFC 3-1 Malacateco | Torneo Apertura 2024

