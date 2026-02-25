Milano avanza y enfrentará a VakifBank en los cuartos de final de la Champions League de voleibol femenil

El Numia Vero Volley Milano se impuso 3-0 al Olympiacos Piraeus, logrando liquidar la serie para seguir con vida en el torneo

El Numia Vero Volley Milano firmó una actuación dominante en casa y derrotó 3-0 (25-12, 25-18, 25-11) al Olympiacos Piraeus para avanzar a los cuartos de final de la CEV Champions League femenil. Tras la victoria en la ida, el conjunto italiano respondió con autoridad y resolvió la serie con un partido de control total que duró apenas 66 minutos, imponiendo ritmo desde el primer set y sin permitir reacción visitante.

Desde el arranque, Milano marcó diferencia con el servicio y el bloqueo, cerrando el primer parcial 25-12 en solo 18 minutos. Olympiacos intentó ajustar en el segundo set, pero el equipo italiano mantuvo la presión ofensiva y amplió la ventaja 25-18. En el tercer episodio no hubo margen de duda: Milano dominó cada fase del juego y selló el 25-11 definitivo, confirmando una victoria construida con disciplina táctica y ejecución precisa.

Con este triunfo, Milano se instala en los cuartos de final, donde enfrentará al VakifBank Istanbul, líder invicto del Grupo A (6-0, 17 puntos, 18 sets ganados y 4 perdidos). El conjunto italiano repite el guion tras imponerse en Grecia y ahora buscará dar otro paso ante uno de los favoritos al título continental.

