Rayo Vallecano vs Real Oviedo, en vivo LaLiga de España 2026: resultado y goles de la jornada 23

Rayo Vallecano vs Real Oviedo | Jornada 23 de LaLiga de España

¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto en vivo del juego de la jornada 23 de LaLiga de España entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas. El Rayo Vallecano, que juega como local, ha sido un equipo sólido en casa, pero ha tenido altibajos en su rendimiento en los últimos partidos. Por su parte, el Real Oviedo llega con la necesidad de sumar puntos tras una racha irregular que lo mantiene en la parte baja de la tabla. El partido estaba programado para el 7 de febrero pero se pospuso por el mal estado de la cancha.