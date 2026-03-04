Rayo Vallecano vs Real Oviedo, en vivo LaLiga de España 2026: resultado y goles de la jornada 23
Este miércoles 4 de marzo se disputa el partido en Vallecas que se había pospuesto por el mal estado del césped
¡Alineaciones confirmadas!
- Rayo Vallecano | Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarría, López, Ciss, Díaz, Akhomach, De Frutos y Gracía.
- Real Oviedo | Escandell, Lopez, Carmo, Calvo, Ahijado, Chaira, Colombatto, Sibo, Hassan, Viñas y Campos.
¿Dónde ver en vivo Rayo Vallecano vs Real Oviedo? Canales de TV y transmisión streaming
El encuentro se podrá ver en directo en México a través de la señal de Sky Sports, que transmite los partidos de LaLiga EA Sports. Además, en algunos países puede haber transmisión por canales deportivos locales o plataformas de streaming que cuenten con los derechos de LaLiga.
Alineaciones del Rayo Vallecano vs Real Oviedo para la jornada 23, al momento
Real Oviedo llegará con cuadro completo respecto a su último duelo y repetiría el once que venció al Girona, mientras que el Rayo Vallecano tendrá dos bajas: Pathé Ciss y Pep Chavarría, ambos expulsados en la derrota frente al Real Madrid.
Rayo Vallecano.- Augusto Batalla, Nobel Mendy, Florian Lejeune, Alfonso Espino, Andrei Ratiu, Gerard Gumbau, Pedro Díaz, Ilias Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García y Jorge de Frutos.
Real Oviedo.- Aarón Escandell, David Costas, David Carmo, Javi López, Nacho Vidal, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Haissem Hassan y Federico Viñas.
¿A qué hora inicia Rayo Vallecano vs Real Oviedo hoy, 4 de marzo de 2026?
El partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025‑26 se disputará este miércoles 4 de marzo a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.
Rayo Vallecano vs Real Oviedo | Jornada 23 de LaLiga de España
¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el minuto a minuto en vivo del juego de la jornada 23 de LaLiga de España entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas. El Rayo Vallecano, que juega como local, ha sido un equipo sólido en casa, pero ha tenido altibajos en su rendimiento en los últimos partidos. Por su parte, el Real Oviedo llega con la necesidad de sumar puntos tras una racha irregular que lo mantiene en la parte baja de la tabla. El partido estaba programado para el 7 de febrero pero se pospuso por el mal estado de la cancha.