Real Sociedad vs Athletic Club en vivo la Copa del Rey 2026: resultado y goles de la semifinal de vuelta
Estadísticas, goles y resultado en directo de la vuelta de la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic del mexicano Alex Padilla y la Real Sociedad
Athletic Club y Real Sociedad se juegan el boleto a la final de la Copa del Rey
Hoy se define el segundo finalista de la Copa del Rey, cuando el Athletic Club visite a la Real Sociedad en San Sebastián, y lo comentamos en vivo online por Claro Sports.
El equipo txuri urdin llega a casa con ventaja de un gol de la ida en el nuevo San Mamés, por lo que tienen el viento a favor para llegar a la final por primera vez desde 2020, donde ya espera el Atlético de Madrid, que tuvo que sufrir hasta el último segundo para eliminar al Barcelona el martes 3 de marzo.
El Athletic se encomendaría al mexicano Alex Padilla en el arco en busca de la remontada en la Reale Arena. ¿Lo conseguirán? Lo sabremos hoy en este minuto a minuto.
Alineaciones del Real Sociedad vs Athletic Club para la vuelta de semifinales, al momento
Como ha sido toda la temporada, el mexicano Alex Padilla es el portero de la Copa para los Leones de San Mamés, quienes no cuentan con Nico Williams para este encuentro de vuelta. Estos son los onces confirmados para el partido de vuelta de semifinales entre la Real y el Athletic.
REAL SOCIEDAD: Marrero, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal.
ATHLETIC: Alex Padilla; Vivian, Paredes, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta.
¿A qué hora inicia el Real Sociedad vs Athletic Club hoy 4 de marzo de 2026?
El partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey dará inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver el Real Sociedad vs Athletic Club en vivo? Canales de TV y streaming online
El derbi vasco que definirá al segundo finalista de la Copa del Rey lo podrás seguir en México por la señal de Sky Sports este miércoles 4 de marzo.