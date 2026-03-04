Real Sociedad vs Athletic Club en vivo la Copa del Rey 2026: resultado y goles de la semifinal de vuelta

Athletic Club y Real Sociedad se juegan el boleto a la final de la Copa del Rey

Hoy se define el segundo finalista de la Copa del Rey, cuando el Athletic Club visite a la Real Sociedad en San Sebastián, y lo comentamos en vivo online por Claro Sports.

El equipo txuri urdin llega a casa con ventaja de un gol de la ida en el nuevo San Mamés, por lo que tienen el viento a favor para llegar a la final por primera vez desde 2020, donde ya espera el Atlético de Madrid, que tuvo que sufrir hasta el último segundo para eliminar al Barcelona el martes 3 de marzo.

El Athletic se encomendaría al mexicano Alex Padilla en el arco en busca de la remontada en la Reale Arena. ¿Lo conseguirán? Lo sabremos hoy en este minuto a minuto.