Brighton vs Arsenal en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 29

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Brighton vs Arsenal, jornada 29 de la Premier League 2025-26!

Arsenal llega a este encuentro en un momento estelar de la temporada 2025/2026, manteniendo su posición como líder de la Premier League y extendiendo su racha invicta a seis partidos consecutivos. Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, han mostrado una solidez defensiva impresionante, concediendo pocos goles mientras generan oportunidades constantes en ataque. Sus victorias recientes contra rivales directos como Tottenham Hotspur y Chelsea han consolidado su ventaja sobre Manchester City, y con jugadores clave como Bukayo Saka y Viktor Gyökeres en forma, buscan mantener el impulso en su búsqueda por el título. Esta visita al Amex Stadium representa una oportunidad para sumar tres puntos más en una campaña que promete ser histórica.

Brighton & Hove Albion, por su parte, ha experimentado un resurgimiento tras un período complicado. Los Seagulls rompieron una racha de cinco partidos sin victorias con triunfos consecutivos contra Brentford y Nottingham Forest, lo que les ha permitido acercarse al top half de la tabla. Bajo la dirección de Fabian Hürzeler, el equipo ha recuperado confianza en su estilo de juego posesivo y ofensivo, con figuras como Kaoru Mitoma y Georginio Rutter destacando en las últimas jornadas. Aunque enfrentan a un Arsenal formidable, Brighton ha demostrado en temporadas pasadas su capacidad para sorprender a los grandes, especialmente en casa, donde buscan explotar cualquier debilidad visitante.