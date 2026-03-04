Valtteri Bottas ironiza con su penalización de cinco lugares para el GP de Australia 2026

El piloto finlandés bromea sobre su sanción antes del debut de Cadillac en la Fórmula 1

Bottas, penalizado para el GP Australia | Reuters, F1

Valtteri Bottas está de regreso en la Fórmula 1, pero su primer gran reto en la temporada 2026 llega antes de siquiera iniciar el Gran Premio de Australia. El piloto finlandés, coequipero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Cadillac, arrancará con una penalización de cinco lugares en la parrilla debido a un incidente ocurrido en la última carrera en la que participó, el Gran Premio de Abu Dhabi 2024.

Sin embargo, a pesar de la sanción, Bottas no se mostró preocupado y, en lugar de dejarse afectar, decidió tomarlo con humor durante una sesión de fotos con la Fórmula 1. El finlandés realizó varias poses para la sesión, pero la que más llamó la atención fue cuando levantó su mano, mostrando la palma y señalando con un gesto claro sus cinco dedos, una ironía evidente a la penalización que le corresponde para la primera carrera de la temporada.

La penalización de Bottas proviene de un “grave error de juicio” en Abu Dhabi 2024, cuando, durante una lucha con Kevin Magnussen de Haas, Bottas cometió un fallo al frenar tarde en la curva 6. Este error provocó que el finlandés embistiera el coche de Magnussen, lo que llevó a los comisarios de la carrera a sancionarlo con cinco puestos de penalización para su siguiente carrera. Aunque Bottas ya había sido sancionado con un stop and go y dos puntos en su superlicencia por otro incidente en esa misma carrera, los comisarios decidieron que este nuevo fallo justificaba una sanción adicional.

Al no haber competido en 2025, Bottas debía cumplir con esta penalización en su regreso a la Fórmula 1 en 2026. Y, por coincidencia, el Gran Premio de Australia será la primera carrera en la que podrá retomar la acción, y también será el escenario de su sanción. Aunque el piloto finlandés no espera estar entre los primeros puestos en una escudería Cadillac que todavía está en proceso de adaptación, las expectativas sobre su rendimiento en la parrilla son altas.

Para Bottas, este regreso a la Fórmula 1 implica enfrentar no solo el desafío de la penalización, sino también el reto de estar en una nueva escudería que necesita encontrar su lugar en una parrilla de Fórmula 1 extremadamente competitiva. Cadillac, un equipo que debuta en el campeonato, tiene mucho por aprender, y Bottas será una de las piezas clave para guiar al equipo en su desarrollo y adaptación a las nuevas reglas de la Fórmula 1.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Australia 2026?

El banderazo de salida será este sábado 7 de marzo, a las 22:00 horas (tiempo del centro de México). La carrera en Melbourne está pactada a 58 vueltas en el Circuito de Albert Park.

México | 22:00 horas

Centroamérica | 22:00 horas

Estados Unidos | 21:00 Pacífico, 23:00 del Este

Argentina | 01:00 horas (domingo)

Colombia | 23:00 horas

