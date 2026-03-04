Posibles alineaciones de Juventud vs Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026

Este es el último escalón para acceder a la fase de grupos del certamen continental y la serie arranca en territorio uruguayo.

Juventud e Independiente Medellín juegan en la fase previa 3.

Este es el último escalón para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La serie de la fase previa 3 entre Juventud e Independiente Medellín inicia en territorio uruguayo. Ambos equipos llegan con la ilusión de sacar ventaja en el global y ser protagonistas en el certamen continental de primer orden.

Posible alineación de Juventud para el partido de la fase previa 3 de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Agustín Pérez, Emanuel Mas; Rodrigo Chagas, Agustín Alaniz, Leonel Roldán; Fernando Mimbacas, Bruno Larregui y Renzo Sánchez. D.T.: Sebastián Méndez.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la fase previa 3 de la Copa Libertadores 2026

Así forma Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Dídier Moreno, Halam Loboa, Diego Moreno, Enzo Larrosa, Francisco Fydriszewski y John Montaño. D.T.: Alejandro Restrepo.

¿Cómo y dónde ver Juventud vs Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026?

La pelota rodará en el Gran Parque Central de Montevideo a las 7:30 p.m. (hora colombiana) de este jueves, 5 de marzo. El duelo se podrá ver por la señal de ESPN de los cableoperadores o a través de la plataforma de streaming Disney+.

