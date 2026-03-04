Posibles alineaciones de Llaneros vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-I

La jornada 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I marca el punto medio del torneo y presenta un choque determinante entre Llaneros e Internacional de Bogotá.

Llaneros vs Internacional de Bogotá, posibles formaciones.

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I entra en su punto de ebullición con la disputa de la fecha 10, jornada que marca prácticamente la mitad del campeonato del primer semestre en Colombia. En este contexto, Llaneros e Internacional de Bogotá se enfrentan en un compromiso clave para sus aspiraciones, conscientes de que cada punto comienza a pesar en la tabla y puede marcar la diferencia en la lucha por mantenerse en carrera hacia los cuadrangulares finales.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Juan David Pertuz, Dannys Quintero, Brian Benítez, Marlon Sierra, Johan Escobar, Neider Ospina, Juan José Ramírez, Jhon Vásquez y Carlos Barreiro. DT: José Luis García.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Kalazán Suárez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones, Facundo Boné; Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este cotejo, válido por la fecha 10 de la Liga, se podrá ver por la señal de Win Sports a partir de las 6:10 p.m. (hora COL) este jueves 5 de marzo. Para mirar por streaming, el duelo estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le entregará los detalles minuto a minuto del juego.

Últimos partidos de Llaneros

20.02.2026 | Llaneros 2-2 DIM.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros.

10.02.2026 | Llaneros 0-1 Deportivo Pasto.

07.02.2026 | Deportes Tolima 0-1 Llaneros.

01.02.2026 | Llaneros 1-1 Águilas Doradas.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

01.03.2026 | Águilas Doradas 0-0 Internacional de Bogotá.

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.

14.02.2026 | Pasto 1-1 Inter de Bogotá.

11.02.2026 | Inter de Bogotá 3-2 Cali.

06.02.2026 | DIM 1-2 Inter de Bogotá.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro central: José Bautistaa (Tolima).

Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Eliécer Jiménez (Magdalena).

Eliécer Jiménez (Magdalena). Cuarto árbitro: Jhon Parra (Meta).

Jhon Parra (Meta). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Ferney Ossa (Antioquia).

Te puede interesar: