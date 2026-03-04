Daniel Islas busca regresar a Grecia a unos Juegos Olímpicos tras 16 años de ausencia en clavados

El entrenador mexicano de clavados demuestra el nivel de México en la disciplina y su objetivo es que Grecia vuelva a ganar una medalla olímpica

Daniel Islas con el equipo griego de clavados | Crédito fotos: Daniel Islas

El nivel de México en los clavados no pasa inadvertido y se refleja en sus competidores y en que hay 15 entrenadores en el mundo guiando a otros talentos, uno de ellos es Daniel Islas, quien trabaja como head coach del equipo griego con la meta de hacer que este país tenga representación en Los Angeles 2028 y con ello romper 16 años de ausencia.

“La encomienda es grande, el trabajo no es fácil de volver a meterlos a Juegos Olímpicos, pero soy una persona de retos y creo que me llena mucho el poder lograr algo grande en mi carrera profesional, aportar al país desde una escuela que ha venido marcando”, dijo en entrevista con Claro Sports.

El exclavadista logró varias medallas en las series mundiales que ahora sustituyeron las Copas del orbe y no olvida que trabaja en un lugar muy especial como Atenas, en donde se crearon los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896.

“Se dio la invitación, no la busqué como tal, Colombia fue uno de los países que me recomendó, ayudándome, fue clave para que voltearán a ver a México, obviamente había otros candidatos, pero tenemos una escuela muy marcada alrededor del mundo”, explicó.

Daniel fue a Londres 2012 en el trampolín de 3 metros y se retiró en 2019, aunque a la par ya era entrenador, ahora buscará lograr el sueño de ir a otra justa veraniega con un país que solo tiene una medalla olímpica en clavados, un oro en sincronizados varonil con Thomas Bimis y Nikolaos Siranidis.

“Siempre tratando de ayudar a los atletas a tratar de vivir un sueño que para nosotros ha sido inolvidable. Se está implementando un sistema que no existía aquí en clavados y todo esto bajo mi mando de lo que he aprendido durante mi carrera administrativa y deportiva y de entrenador”, explicó el entrenador que dirigió a El Salvador durante los Juegos Centroamericanos de 2023.

El proyecto griego es ambicioso pues trabaja con siete clavadistas desde el año pasado y ya comenzaron a destacar Theofilos Afthinos, en el trampolín de 3 metros y Stavros Sifnaios, en la plataforma de 10 metros, tras su paso por el Mundial de Singapur en 2025.

“Demostrar que México tiene este nivel a nivel mundial tanto en atletas y entrenadores, vengo de la escuela de Iván (Bautista), Jorge Rueda, algunos chinos y estoy bien orgulloso por toda la fortuna de lo que hemos vivido en México”, aseveró el tapatío.

Jorge Rueda, Yael Castillo, Daniel Islas, Stefan Marinov | Foto: Daniel Islas

El mexicano tiene como entrenador auxiliar al campeón olímpico griego en 2004, Thomas Bimis, quien está a cargo de los clavadistas en desarrollo, bajo el esquema de trabajo que implementó desde el año pasado. Daniel siempre llevará a México en el corazón en cada competencia, aunque ahora tenga el rol de guiar a otro país a cumplir el sueño olímpico

