Newcastle vs Manchester United en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 29

Sigue todas las acciones del fútbol inglés desde St. James Park

La Premier League 2026 continúa su marcha y la jornada 29 nos trae un auténtico partidazo en St. James’ Park, donde el Newcastle United recibe al Manchester United en un duelo crucial para ambos equipos, aunque por motivos algo distintos. Los dos clubes tienen los ojos puestos en la UEFA Champions League, pero con diferentes perspectivas. El Newcastle, que está enfocado en su próximo enfrentamiento ante el Barcelona en la competición europea, se encuentra en una posición algo más tensa, buscando asegurarse un lugar en el futuro más inmediato.

Mientras tanto, el Manchester United de Michael Carrick ha sorprendido a propios y extraños, logrando una racha impresionante que lo ha colocado en el tercer lugar de la Premier League, por encima de gigantes como Liverpool, Chelsea y Aston Villa. Los Red Devils han experimentado un notable resurgimiento bajo la dirección de Carrick, con un fútbol sólido, remontadas impresionantes y un rendimiento colectivo que deja en claro que el equipo está decidido a asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions.

Con Manchester City y Arsenal algo más alejados, el United marca el paso, con la vista puesta en mantener ese tercer puesto y demostrar que, a pesar de la competencia feroz, los de Carrick están listos para regresar a la élite europea. ¡Todo está listo para una batalla llena de emociones en el noreste de Inglaterra!

Te puede interesar: