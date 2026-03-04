CURP Biométrica: ¿Dónde hacer citas en línea para tramitarla? paso a paso

Este trámite es obligatorio hacerlo de forma presencial, por lo que es necesario contar con una cita confirmada

La CURP biométrica está transformando la forma en que los mexicanos se identifican, incorporando nuevas tecnologías como el reconocimiento de iris, huellas dactilares y fotos faciales. Esta versión moderna de la CURP se ofrece con mayores medidas de seguridad, buscando mejorar la protección contra el robo de identidad y agilizar los trámites administrativos. Sin embargo, el proceso aún es confuso para algunos, especialmente por la necesidad de realizarlo presencialmente. Te explicamos todo lo que necesitas saber para hacer el trámite correctamente.

¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve?

La CURP biométrica es una versión mejorada de la CURP tradicional, que ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris y una foto facial. Estos elementos ayudan a crear una identificación más segura, dificultando el robo de identidad. Además, sirve para mejorar la seguridad en trámites oficiales, como servicios bancarios y otros procesos administrativos que requieren una verificación más confiable de la identidad.

¿Dónde hago una cita para mi CURP Biométrica?

Para obtener tu CURP biométrica, primero necesitas hacer una cita en línea. Este trámite es obligatorio hacerlo de forma presencial, por lo que es necesario contar con una cita confirmada. El proceso es sencillo:

Accede al portal oficial de Renapo. Selecciona el servicio de “Registro de datos biométricos para la CURP”. Escoge la fecha y hora que más te convengan. Completa tus datos personales. Recibirás un correo con la confirmación de tu cita. Imprime la confirmación y llévala el día de tu cita.

¿Qué necesito para sacar mi CURP Biométrica?

Para realizar el trámite de la CURP biométrica, deberás llevar tres documentos esenciales:

Identificación oficial vigente (como INE o pasaporte). CURP actual (si ya la tienes). Acta de nacimiento.

Estos documentos son necesarios para completar el registro correctamente, así que asegúrate de tenerlos a la mano antes de acudir a tu cita.

CURP Biométrica: ¿Para qué trámites es obligatoria?

Aunque la CURP tradicional es necesaria para muchos trámites, la CURP biométrica tiene un enfoque más especializado. Según la ley, la captura de huellas e iris es opcional y se realiza solo con el consentimiento de la persona. Sin embargo, a medida que los servicios requieren una validación más segura de identidad, se espera que este trámite se vuelva indispensable para acceder a ciertos servicios financieros y administrativos. Además, podría ser útil en casos de desapariciones, gracias a la base de datos biométrica actualizada.

