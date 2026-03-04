¿Qué pasó en 2025 en la Fórmula 1? Así fue el año sin Checo Pérez

Esto fue lo que ‘se perdió’ el piloto mexicano luego de terminar su relación con Red Bull y tomar un ‘año sabático’ alejado del deporte motor

La temporada 2025 de la Fórmula 1 marcó un punto de quiebre. Fue el primer año en mucho tiempo sin Sergio ‘Checo’ Pérez en la parrilla, tras su salida de Red Bull al cierre de 2024. Su ausencia coincidió con uno de los campeonatos más cerrados y cambiantes de la era moderna.

Sin el piloto mexicano como protagonista en pista, el campeonato vivió una transformación total. Red Bull dejó de dominar, McLaren tomó el control técnico y el título se definió hasta la última carrera en Abu Dhabi, con apenas dos puntos de diferencia.

Mientras el futuro de Checo quedó en pausa, la F1 celebró su aniversario 75, rompió récords de asistencia y vivió historias inesperadas, como el primer podio de Nico Hülkenberg tras más de 200 Grandes Premios. Así fue el año que se disputó sin el mexicano.

Lando Norris, campeón en una definición al límite

Lando Norris consiguió su primer título de F1 | Reuters

Lando Norris conquistó su primer Campeonato Mundial de Pilotos tras una batalla que se resolvió en la última carrera del año. El británico terminó tercero en Abu Dhabi y alcanzó 423 puntos, suficientes para superar por dos unidades a Max Verstappen y por 13 a Oscar Piastri.

McLaren fue el referente técnico de la temporada. Su auto mostró velocidad en distintos trazados y una gestión de neumáticos superior en carreras largas. El equipo aplicó las llamadas ‘Papaya Rules’, una política que permitió competir sin jerarquías internas entre Norris y Piastri, algo que elevó el nivel pero también generó tensión.

El campeonato no tuvo dueño hasta el domingo final. Verstappen ganó en Yas Marina desde la pole, pero el tercer lugar de Norris aseguró el título. McLaren logró el doblete de pilotos y constructores, algo que no conseguía desde 1998.

Max Verstappen y el fin de la hegemonía

Checo comparte foto junto a Verstappen | SChecoPerez

Max Verstappen cerró en 2025 una racha de cuatro títulos consecutivos. Ganó ocho carreras, la cifra más alta del año, pero la irregularidad de Red Bull en el tramo medio del calendario terminó pesando más que su cierre dominante.

En agosto llegó a estar a más de 100 puntos del liderato. Red Bull introdujo mejoras tras el parón de verano y el neerlandés encadenó nueve podios consecutivos, incluidos triunfos en Italia, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi. Aun así, el margen no alcanzó.

El título se definió por regularidad. Verstappen cumplió con ganar cuando lo necesitaba en la última fecha, pero Norris aseguró el podio requerido. El dominio absoluto de Red Bull quedó atrás.

La debacle de Red Bull: cambio pilotos y pérdida de estabilidad

Horner fue cuestionado por el cambio de Lawson por Checo. | Reuters.

La salida de Checo Pérez a finales de 2024 abrió un segundo asiento que volvió a ser problema. Liam Lawson inició la temporada, pero fue relegado tras dos fechas por bajo rendimiento. Yuki Tsunoda tomó el lugar, aunque sin aportar los puntos necesarios para sostener la pelea en el Campeonato de Constructores.

El golpe institucional llegó en julio, cuando Christian Horner fue despedido tras dos décadas al frente del equipo. Laurent Mekies asumió el mando en medio de tensiones internas y caída de resultados.

El monoplaza del equipo de las bebidas energéticas no tuvo la superioridad de años anteriores. Verstappen cargó con la mayoría de los puntos del equipo, pero el ecosistema que sostuvo la hegemonía se fracturó en un año de transición rumbo al cambio reglamentario de 2026.

El GP de México y el liderazgo de Norris

Norris durante el Gran Premio de México | REUTERS/Eloisa Sanchez

El Gran Premio de México 2025 fue un punto clave del campeonato. Lando Norris ganó de punta a punta y salió como líder del mundial, impulsado por una actuación sólida en clasificación y carrera.

Aunque México no tuvo piloto local en la parrilla, el Autódromo Hermanos Rodríguez registró tribunas llenas. La pelea estratégica y las sanciones influyeron en la tabla, mientras Verstappen terminó tercero y dejó escapar puntos vitales.

Esa victoria consolidó a Norris como candidato real al título y cambió la narrativa del campeonato antes del cierre en Medio Oriente.

Nico Hülkenberg rompió su sequía histórica

Nico Hulkenberg se sube al podio de F1 por primera vez en su carrera | Reuters

Silverstone ofreció una de las imágenes más emotivas del año. Nico Hülkenberg consiguió su primer podio en Fórmula 1 tras 239 Grandes Premios, el récord más largo de espera en la era moderna.

El alemán aprovechó una carrera con lluvia intermitente y estrategia ajustada al límite. Administró neumáticos, evitó errores y resistió presión en las vueltas finales para terminar tercero con Sauber. El resultado representó también el primer podio del equipo desde 2012, en un momento previo a su transformación en Audi para 2026.

Récords de asistencia y renovaciones históricas

Miami es la pista con el contrato más largo de toda la categoría | Reuters

La Fórmula 1 celebró su 75º aniversario con un evento especial en Londres, donde los 10 equipos presentaron sus autos en un espectáculo conjunto. Fue la primera vez que la categoría organizó un lanzamiento global de temporada.

La asistencia total alcanzó 6.7 millones de aficionados, la cifra más alta en la historia del campeonato. De las 24 carreras, 19 agotaron entradas, superando registros de 2024 y años anteriores.

Además, el calendario aseguró estabilidad a largo plazo con renovaciones clave: México hasta 2028, Canadá y Mónaco hasta 2035, así como Miami y Austria hasta la década de 2040.

