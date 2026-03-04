Atlético de Madrid vs Real Sociedad, lista la final de la Copa del Rey 2026

Txuri-urdin y colchoneros jugarán la final de la Copa del Rey 2026 el 18 de abril en La Cartuja. Real venció al Athletic (2-0 global) y Atlético al Barça (4-3 global)

Los colchoneros van por su título 11, los donostiarras por el tercero | Reuters

La Copa del Rey 2026 llegó a su clímax con una final que muchos aficionados esperaban con ansias: Real Sociedad contra Atlético de Madrid. Ambos equipos han demostrado solidez y carácter en una competición que siempre depara sorpresas, y ahora se preparan para disputar el título en un escenario neutral. La Real Sociedad llega con la moral alta tras superar un derbi vasco intenso en semifinales, mientras que el Atlético exhibió sufrió para eliminar a un gigante como el Barcelona.

En la semifinal entre Atlético de Madrid y Barcelona, el conjunto colchonero dio un golpe de autoridad en la ida. En el Metropolitano, el Atlético goleó 4-0 con un dominio absoluto en la primera mitad, gracias a tantos de Griezmann, Lookman, Julián Álvarez y un error que derivó en gol en propia puerta. El Barcelona sufrió una noche para olvidar, con expulsión incluida, y aunque en la vuelta en el Camp Nou ganó 3-0 (doblete de Marc Bernal y penalti de Raphinha), el global 4-3 favoreció al Atlético, que clasificó con sufrimiento pero con merecimiento.

Por el otro lado, el derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad fue de alta tensión. En la ida en San Mamés, la Real Sociedad se impuso 1-0 con gol de Turrientes en el segundo tiempo, aprovechando errores locales y mostrando efectividad a la contra. En la vuelta en Anoeta, el partido terminó 1-0 con gol de Oyarzabal de penalti cerca del final, un resultado que confirmó el pase txuri-urdin con el global 2-0. La Real Sociedad resistió la presión bilbaína y selló su boleto a la final con disciplina defensiva.

Estos resultados han configurado una final atractiva entre dos equipos con estilos definidos: el Atlético de Simeone, experto en eliminatorias de alta presión, y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, con fútbol combinativo y garra vasca. Ambos llegan en buen momento, motivados por levantar un trofeo que puede marcar la temporada.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa del Rey 2026?

La gran final de la Copa del Rey 2026 se disputará el sábado 18 de abril de 2026 a las 21:00 horas (hora peninsular española). El escenario elegido, como ya es tradición en los últimos años, es el Estadio La Cartuja de Sevilla, que acoge el partido decisivo por séptimo u octavo año consecutivo. Este recinto, con capacidad ampliada a unos 72 mil espectadores tras remodelaciones recientes, garantiza un ambiente espectacular para una final que promete emociones intensas entre Real Sociedad y Atlético de Madrid.

¿Cuántas Copas del Rey tiene el Atlético de Madrid y cuál fue su último título?

El Atlético de Madrid acumula 10 Copas del Rey, lo que lo sitúa entre los clubes más laureados de la competición, aunque lejos de los líderes históricos. Sus títulos se reparten en varias épocas: 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013. El último título data de 2013, cuando bajo la dirección de Diego Simeone vencieron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por 2-1 (en prórroga), en una final icónica que rompió una sequía de 14 años ante su eterno rival y completó un año memorable para los colchoneros. Ahora, tras 13 años, regresan a una final con la ilusión de sumar la undécima.

¿Cuántas Copas del Rey tiene la Real Sociedad y cuál fue su último título?

La Real Sociedad cuenta con tres Copas del Rey en su palmarés histórico. Sus conquistas datan de 1909 (como Club Ciclista de San Sebastián), 1987 (en una recordada tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid) y la más reciente en 2020 (disputada en 2021 por la pandemia). El último título lo logró precisamente contra el Athletic Club en La Cartuja, con un 1-0 gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 63. Esta victoria marcó el regreso triunfal de los donostiarras a lo más alto del ‘torneo del KO’ tras décadas de espera.

Ambos equipos llegan con argumentos sólidos: la Real Sociedad busca repetir hazaña reciente y consolidar su proyecto, mientras el Atlético aspira a revivir glorias pasadas y salvar una temporada con este trofeo. La final promete un duelo equilibrado, con historia, pasión vasca y colchonera, y la posibilidad de que uno de ellos levante el trofeo en Sevilla. Los aficionados ya cuentan los días para este choque decisivo en la Copa del Rey 2026.

