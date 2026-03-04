Marquense vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Guastatoya por la jornada 11 del Torneo Clausura de Guatemala.

Marquense Guastatoya, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026! Deportivo Marquense y CD Guastatoya protagonizan un enfrentamiento directo por la permanencia en la Liga Nacional de Guatemala. Ambos llegan con la necesidad de sumar en la tabla acumulada, en un compromiso que puede influir de forma determinante en la lucha por evitar el descenso.

Marquense suma 8 puntos y ocupa la última posición del torneo, con dos victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Leonel Noriega atraviesa un momento complejo: en la tabla acumulada es colista con 31 unidades, por debajo de Mictlán (33) y del propio Guastatoya (34). Además, encadena tres partidos sin ganar y necesita cortar esa racha para mantener opciones de permanencia.

Guastatoya, por su parte, registra 12 puntos y se ubica en la séptima posición, con tres triunfos, tres empates y cuatro caídas. El conjunto orientado por Pablo Centrone tampoco atraviesa su mejor momento, tras perder 2-0 ante Antigua GFC y 3-1 frente a Comunicaciones en sus últimas presentaciones. En un duelo directo como este, sumar es clave para tomar distancia en la zona baja.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Guastatoya hoy miércoles 4 de marzo de 2026?

El encuentro entre Marquense y Guastatoya está programado para el miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Marquense vs Guastatoya para la jornada 11, al momento

Marquense no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Guastatoya no podrá contar con Emanuel Yori y Yordin Hernández, expulsados en la caída ante Comunicaciones. Se estima que Leonel Noriega y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense : Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Miguel Escobar, Christian López, Dylan Flores, José Joj; Carlos Estrada y Diego Casas. DT : Leonel Noriega.

: Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Miguel Escobar, Christian López, Dylan Flores, José Joj; Carlos Estrada y Diego Casas. : Leonel Noriega. Guastatoya: Rubén Escobar; Joshua Ubico, Uzias Hernández, Keyner Agustín, Víctor Armas; Ariel Lon, José Almanza, Denilson Sánchez; Nelson García, Santiago Gómez y Keyshwen Arboine. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes del Marquense vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Guastatoya:

23 de noviembre de 2025 | Guastatoya 5-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Marquense 0-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 25 de enero de 2025 | Marquense 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de octubre de 2024 | Marquense 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2024

