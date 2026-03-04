¿Cómo le ha ido a México en el Clásico Mundial de Béisbol? Una historia de evolución y victorias memorables

La novena mexicana ha estado presente en cada una de las ediciones del Clásico Mundial con una actuación de menos a más

El Clásico Mundial de Béisbol (CMB) ha sido un escenario clave para medir el nivel del béisbol a nivel mundial desde su creación en 2006. Este torneo, que reúne a las mejores selecciones de todo el planeta, ha sido un parámetro para evaluar el talento de las naciones y, para México, ha representado un viaje lleno de altibajos, pero también de grandes logros y momentos históricos. Desde el primer ‘play ball’ en 2006, el equipo mexicano ha mostrado su capacidad de lucha, madurez y una constante evolución.

En cada edición del Clásico Mundial, México ha dejado huella, con nombres legendarios como Adrián González, Jorge Cantú, y, más recientemente, Randy Arozarena, quienes se han convertido en figuras clave dentro y fuera del diamante. La edición de 2023 marcó la mejor participación del país hasta la fecha, quedando en el tercer lugar, un logro que elevó el béisbol mexicano a nuevas alturas.

Con el Clásico Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, México se presenta como un serio contendiente, con una base sólida y nuevas promesas que auguran un futuro prometedor. A continuación, repasamos la historia de la novena mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Clásico Mundial 2006 | El primer gran triunfo contra Estados Unidos

El Clásico Mundial de Béisbol 2006 marcó el debut de la selección mexicana en este torneo, donde mostró una capacidad de lucha inesperada para muchos. Ubicados en el Grupo B junto a potencias como Estados Unidos y Canadá, México comenzó el certamen con una derrota ajustada 2-0 frente a los Estados Unidos, pero rápidamente se repuso. El equipo se impuso a Sudáfrica (10-4) y a Canadá (9-1), avanzando a la segunda ronda gracias a una mejor diferencia de carreras en el desempate. La moral del equipo estaba por las nubes, y ya mostraban que podían competir de igual a igual.

El momento culminante de esta primera edición fue el 16 de marzo de 2006, cuando México se enfrentó nuevamente a los estadounidenses en el Angel Stadium de Anaheim. En este partido, la selección mexicana logró una victoria histórica por 2-1, eliminando a los anfitriones del torneo. Con un picheo magistral de Óliver Pérez y una jugada defensiva crucial, donde Jorge Cantú selló una doble matanza en la última entrada, el equipo mexicano mostró todo su carácter y garra. A pesar de un polémico error arbitral que privó a México de una carrera extra, la victoria fue un golpe de autoridad para el béisbol mexicano.

Aunque este triunfo ante Estados Unidos fue épico, no fue suficiente para avanzar a las semifinales. México fue derrotado por Japón y Corea del Sur, terminando en la sexta posición global. A pesar de no llegar más lejos, la participación de México en su primera edición del Clásico Mundial de Béisbol fue un claro mensaje al mundo del deporte: la novena mexicana estaba lista para competir al más alto nivel.

Clásico Mundial 2009 | No pesó la localía

La segunda edición del Clásico Mundial de Béisbol en 2009 fue un torneo de altibajos para la selección mexicana. Este año, el equipo fue dirigido por Vinny Castilla, con un cuerpo técnico de lujo que incluía al icónico Fernando Valenzuela. La primera ronda se jugó en el Estadio Foro Sol de la Ciudad de México, lo que generó grandes expectativas entre los fanáticos locales. Sin embargo, el certamen comenzó de manera desastrosa, con una aplastante derrota 17-7 ante Australia, donde el pitcheo mexicano fue incapaz de contener a los bateadores rivales.

A pesar del golpe inicial, México se repuso y logró vencer a Sudáfrica (14-3) y, en una demostración de carácter, se vengó de Australia con una victoria contundente 16-1, lo que les permitió avanzar a la segunda ronda en San Diego. El equipo parecía encontrar su ritmo, pero al llegar a los Estados Unidos, se enfrentaron a un desafío mayor. Las derrotas ante Corea del Sur (8-2) y una humillante caída ante Cuba (16-4) terminaron con las aspiraciones mexicanas de avanzar más allá de la fase de grupos.

A pesar de no lograr superar la fase de grupos, el torneo de 2009 consolidó a Jorge Cantú como uno de los mejores peloteros de México. Cantú fue una de las figuras más destacadas de la competencia, bateando para .360 con dos jonrones y seis carreras impulsadas, lo que lo colocó como uno de los mejores tercera base en la historia del torneo. Aunque el equipo mexicano no tuvo éxito en este Clásico, la edición de 2009 sirvió para aprender de los errores y sentar las bases para un futuro prometedor.

Clásico Mundial 2013 | El punto más bajo

El Clásico Mundial de 2013 es recordado por México como una de sus ediciones más difíciles, tanto en lo deportivo como en lo emocional. La selección mexicana, dirigida por Rick Rentería, tenía un equipo talentoso encabezado por Adrián González, pero no pudo superar los obstáculos que se le presentaron. A pesar de una histórica victoria ante Estados Unidos por 5-2, gracias a un cuadrangular de González, la selección mexicana no logró avanzar de fase debido a una serie de derrotas cruciales, incluyendo una impactante caída ante Italia por 6-5 en el inicio del torneo.

El fracaso más grande vino en la fase de grupos, cuando México se enfrentó a Canadá. En un juego donde las tensiones aumentaron por una jugada polémica de toque de bola de Chris Robinson en la novena entrada, México reaccionó de manera emocional, lo que desató una pelea campal entre los dos equipos. Este incidente, que resultó en varias expulsiones, incluyó a los jugadores mexicanos Alfredo Aceves y Óliver Pérez. A pesar de las expulsiones y la alteración del ambiente en el campo, el equipo mexicano no pudo superar la derrota de 10-3, lo que sentenció su eliminación de forma dramática y amarga.

La edición de 2013 dejó una marca profunda en el béisbol mexicano. La eliminación prematura y el comportamiento en el campo generaron críticas tanto dentro como fuera del país. A pesar de la victoria sobre Estados Unidos, el equipo terminó en el último lugar de su grupo, y la actuación en general fue vista como un fracaso sin precedentes. Para muchos, este fue un punto bajo en la historia del Clásico Mundial de Béisbol para México, pero también fue una oportunidad para reflexionar y mejorar en futuras ediciones.

Clásico Mundial 2017 | La polémica eliminación

El Clásico Mundial de 2017 trajo consigo una de las ediciones más controvertidas de la historia del torneo. México fue anfitrión del Grupo D en Zapopan, Jalisco, bajo la dirección de Edgar González. El equipo mexicano llegó con grandes expectativas y una alineación llena de estrellas, como Joakim Soria y Sergio Romo. Sin embargo, después de perder ante Italia y Puerto Rico, México llegó al último juego contra Venezuela con la necesidad de ganar por al menos dos carreras para forzar un juego de desempate. En un partido lleno de emoción, México derrotó a Venezuela 11-9, celebrando en el diamante su pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, el drama no terminó ahí. En las horas siguientes, el comité técnico del torneo anunció una corrección: debido a un fallo en el reglamento, México no avanzaría. La eliminación ocurrió debido a un criterio de desempate basado en el promedio de carreras permitidas por entrada defendida, y el equipo mexicano terminó con un coeficiente peor que el de Venezuela, lo que los dejó fuera del torneo. Esta decisión fue un golpe devastador para la selección y sus seguidores, quienes habían visto con optimismo cómo México superaba a Venezuela y celebraba su pase a la siguiente fase.

La controversia de 2017 dejó heridas profundas en el béisbol mexicano. La protesta formal de la delegación mexicana fue desestimada, y la decisión del comité fue vista como injusta por los jugadores y la afición. Este episodio se convirtió en un recordatorio de las complejidades del torneo y las reglas que, a veces, afectan el destino de los equipos. A pesar de la polémica, el equipo mexicano mostró en esa edición que tenía el talento y la garra para competir con los mejores del mundo.

Clásico Mundial 2023 | La mejor actuación en la historia

El Clásico Mundial de 2023 marcó la mejor actuación de México en la historia del torneo, colocando al equipo en una posición privilegiada dentro del béisbol mundial. Dirigidos por Benjamín Gil, el equipo mexicano logró superar a potencias como Estados Unidos y Puerto Rico, demostrando que México era un serio contendiente para el título mundial. A pesar de perder el primer partido contra Colombia, el equipo mostró una resiliencia impresionante, destacándose con victorias clave sobre Estados Unidos (11-5), Gran Bretaña y Canadá, lo que les permitió avanzar a la siguiente fase como líderes del grupo.

La novena mexicana alcanzó por primera vez en su historia las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, tras una victoria histórica contra Puerto Rico (5-4), donde demostraron una gran remontada y fortaleza emocional. En la semifinal contra Japón, México tuvo una destacada actuación, con un excelente desempeño del pitcher Patrick Sandoval y un cuadrangular de tres carreras de Luis Urías que adelantó a México. Sin embargo, en la última entrada, Japón logró remontar y dejar en el terreno a los mexicanos con un marcador de 6-5, lo que acabó con las esperanzas de llegar a la final.

A pesar de la derrota en la semifinal, el equipo mexicano terminó oficialmente en el tercer lugar, un logro sin precedentes que elevó el béisbol mexicano a un nivel de reconocimiento mundial. La actuación de 2023 fue histórica, ya que mostró a un México competitivo en el más alto nivel, con figuras como Randy Arozarena, Joey Meneses y Alejandro Kirk, quienes se consolidaron como ídolos nacionales. Este torneo generó un fervor por el béisbol en el país y dejó claro que México es una potencia mundial en este deporte.

