Aston Villa vs Chelsea, en vivo la Premier League 2025-26: resultado y goles de la jornada 29
Este es un encuentro que resulta vital para definir los clasificados a las competiciones continentales de la próxima temporada.
¿A qué hora inicia Aston Villa vs Chelsea hoy, 4 de marzo de 2026?
El encuentro en el Villa Park comenzará a las 7:30 p.m. locales. Las personas que están en el continente americano deberán hacer una resta según su zona horaria.
- México: 1:30 p.m.
- Colombia: 2:30 p.m.
- Estados Unidos (Washington D.C.): 2:30 p.m.
- Centroamérica (Costa Rica): 1:30 p.m.
- Argentina: 4:30 p.m.
Alineaciones de Aston Villa vs Chelsea para la jornada 29, al momento
Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Buendía, Douglas Luiz, Onana, Rogers; Bailey y Watkins.
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, James, Enzo Fernández; Palmer, Garnacho y Joao Pedro.
¿Dónde ver Aston Villa vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online
Como los derechos de transmisión se negocian de manera independiente por país, este encuentro va a tener diferentes señales, dependiendo del lugar en donde se encuentre el televidente.
- México: Fox One.
- Colombia: Disney+.
- Estados Unidos: USA Network y Universo.
- Centroamérica: ESPN y Disney+.
- Argentina: ESPN y Disney+.