Aston VillaChelsea

Aston Villa vs Chelsea, en vivo la Premier League 2025-26: resultado y goles de la jornada 29

Publicado por Redacción Claro Sports

Este es un encuentro que resulta vital para definir los clasificados a las competiciones continentales de la próxima temporada.

Aston Villa y Chelsea pelean por los puestos continentales.
Aston Villa y Chelsea pelean por los puestos continentales.

¿A qué hora inicia Aston Villa vs Chelsea hoy, 4 de marzo de 2026?

El encuentro en el Villa Park comenzará a las 7:30 p.m. locales. Las personas que están en el continente americano deberán hacer una resta según su zona horaria.

  • México: 1:30 p.m.
  • Colombia: 2:30 p.m.
  • Estados Unidos (Washington D.C.): 2:30 p.m.
  • Centroamérica (Costa Rica): 1:30 p.m.
  • Argentina: 4:30 p.m.

Alineaciones de Aston Villa vs Chelsea para la jornada 29, al momento

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Buendía, Douglas Luiz, Onana, Rogers; Bailey y Watkins.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, James, Enzo Fernández; Palmer, Garnacho y Joao Pedro.

¿Dónde ver Aston Villa vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online

Como los derechos de transmisión se negocian de manera independiente por país, este encuentro va a tener diferentes señales, dependiendo del lugar en donde se encuentre el televidente.

  • México: Fox One.
  • Colombia: Disney+.
  • Estados Unidos: USA Network y Universo.
  • Centroamérica: ESPN y Disney+.
  • Argentina: ESPN y Disney+.

Te puede interesar

Fulham vs West Ham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 29

Premier League

Fulham vs West Ham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 29

Harry Maguire es condenado a 15 meses de prisión en Grecia

Premier League

Harry Maguire es condenado a 15 meses de prisión en Grecia

Sin Jhon Arias pero con Yerson Mosquera: Wolverhampton ve la luz

Premier League

Sin Jhon Arias pero con Yerson Mosquera: Wolverhampton ve la luz

En vivoMinuto a minuto