Horario de verano en México 2026: ¿Cuándo, en qué estados aplica y si se adelanta o se atrasa el reloj?

Pese a que el cambio de horario se eliminó en 2022, algunos municipios fronterizos de México siguen con esta medida por su cercanía con Estados Unidos

Todo listo para el horario de verano | Reuters

Cada año, el tema del horario de verano vuelve a generar dudas y conversaciones, especialmente desde que su aplicación cambió en México. Aunque para muchos quedó en el pasado, lo cierto es que en 2026 el ajuste al reloj seguirá siendo una realidad para ciertas regiones del país. Entender de dónde viene esta práctica, por qué se implementó y en qué lugares continúa vigente ayuda a evitar confusiones y a prepararse mejor para los cambios en la rutina diaria.

En este contexto, vale la pena repasar cuándo se realiza el ajuste, si el reloj se adelanta o se atrasa, y cuáles son los estados y municipios donde aún aplica el horario de verano. En Claro Sports te contamos su situación actual en México y las fechas clave que debes tener en cuenta para el próximo cambio horario.

Horario de verano 2026 en México 2026: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

El cambio de horario tuvo su origen en Alemania en abril de 1916, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, como una medida para optimizar el aprovechamiento de la luz solar y reducir el uso de iluminación artificial. La iniciativa fue adoptada rápidamente por los países aliados y, con el paso de los años, se extendió a otras regiones de Europa y a Estados Unidos, consolidándose como una práctica estacional vinculada al ahorro energético.

En México, el cambio de horario se implementó hasta 1996 con el objetivo de disminuir el consumo de energía eléctrica mediante el adelanto de una hora en primavera y el retraso correspondiente en otoño. Sin embargo, en 2022 el Gobierno de México eliminó el horario de verano en la mayor parte del territorio nacional tras la promulgación de la Ley de los Husos Horarios, aunque algunos municipios de la zona fronteriza norte lo mantienen vigente debido a su cercanía y coordinación horaria con Estados Unidos.

¿Cuándo se aplica el horario de verano en México?

El próximo cambio al horario de verano se realizará el domingo 8 de marzo. A las 2:00 de la madrugada, el reloj deberá adelantarse una hora, por lo que el horario pasará directamente a las 3:00 a.m. Esta modificación aplicará en las zonas donde el horario de verano continúa vigente y tendrá efectos inmediatos en los horarios oficiales de actividades y servicios.

De acuerdo con el calendario establecido, el horario de verano permanecerá en operación hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que concluirá este esquema. El ajuste forma parte del sistema de medición del tiempo adoptado en determinadas regiones y se aplica de manera estacional conforme a lo previsto por la normativa correspondiente.

¿En qué estados de México se cambiará el horario de verano?

Las disposiciones aplican en la franja norte del país y abarcan diversos municipios de Baja California, incluyendo Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. De igual forma, en Chihuahua se consideran localidades estratégicas como Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascensión, Janos, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, debido a su ubicación y dinámica regional.

La medida también contempla municipios fronterizos y cercanos en Coahuila, entre ellos Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza, así como en Nuevo León, específicamente Anáhuac y Los Aldama. Finalmente, el alcance se extiende a Tamaulipas, donde se incluyen municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero y Gustavo Díaz Ordaz.

Te puede interesar: