Hoy No Circula 4 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el miércoles en CDMX y Edomex?

Revisa cada una de las restricciones y la multa de la que puedes ser objeto. Además de la sanción económica, se te puede retener el vehículo

El programa Hoy No Circula se mantiene activo | Reuters

Este miércoles 4 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula continúa su operación habitual en la Ciudad de México y el Estado de México, aplicando restricciones a una nueva jornada vehicular. Con la calidad del aire en niveles preocupantes en varias zonas del Valle de México, las autoridades mantienen el control sobre la circulación para mitigar la contaminación. A continuación, te contamos todos los detalles sobre las restricciones de hoy, así como las consecuencias de no cumplir con la normativa.

¿Hay contingencia ambiental este 4 de marzo en CDMX y Edomex? Esto sabemos

El miércoles 4 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula sigue en vigor, y aunque la calidad del aire es mala en varias estaciones del Valle de México, no se ha declarado contingencia ambiental para este día. De acuerdo con las autoridades medioambientales, las partículas contaminantes como el ozono, PM10 y PM2.5 están presentes, pero el programa Hoy No Circula funciona de forma normal en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este miércoles y cuáles sí?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este miércoles 4 de marzo no podrán circular los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y con hologramas 1 y 2. La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa. Los autos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, estarán exentos de la restricción.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos y se toman medidas extraordinarias para reducir la contaminación. Este programa incrementa la restricción vehicular, afectando incluso a vehículos con holograma 0, con el fin de mitigar los efectos de la contaminación. Las autoridades se encargan de evaluar la calidad del aire y determinar cuándo aplicar este régimen, que aún no se ha anunciado para el 4 de marzo.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula va de los 20 a los 30 UMAs, lo que equivale a entre $2,346.80 y $3,519.30 pesos. Las autoridades están autorizadas para sancionar a los vehículos que circulen durante las horas de restricción sin estar exentos o sin cumplir con los requisitos del programa. Es importante estar al tanto de las restricciones y cumplir con ellas para evitar multas.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula organiza la circulación de vehículos según el color del engomado y el último número de la placa. Cada día de la semana se aplica a un grupo diferente de vehículos. Por ejemplo, los lunes se restringe a los vehículos con engomado amarillo, martes a los de engomado rosa, miércoles a los de engomado rojo, jueves a los de engomado verde y viernes a los de engomado azul. Los domingos, no hay restricción, salvo que haya una contingencia ambiental.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula en el Estado de México afecta a varios municipios cercanos a la Ciudad de México, como Atizapán, Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y otros. La medida también se extiende a las regiones de Santiago Tianguistenco y Valle de Toluca, que incluyen municipios como Metepec, Toluca y Lerma. Las autoridades locales colaboran con la Ciudad de México para implementar el programa en estas áreas metropolitanas.

