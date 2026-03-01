Hoy No Circula 1 de marzo 2026: ¿Qué autos no salen los domingo en la CDMX y Edomex?

Este domingo NO aplica Hoy No Circula en CDMX y Edomex: todos los autos circulan libremente. No hay contingencia ni Doble Hoy No Circula activado

El domingo no aplica el Hoy No Circula | Reuters

El programa Hoy No Circula es una de las medidas más importantes implementadas en la Zona Metropolitana del Valle de México para reducir la contaminación atmosférica. Gestionado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX y coordinado con autoridades del Estado de México, busca limitar la circulación de vehículos según factores como el holograma de verificación vehicular, el color del engomado y la terminación numérica de la placa. Esta restricción aplica de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, y afecta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a varios municipios conurbados del Edomex, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla.

Los domingos, el programa se suspende temporalmente, lo que permite que todos los vehículos circulen libremente sin importar su holograma, engomado o placa. Esta medida busca equilibrar la movilidad en días de menor tráfico y actividad laboral, aunque siempre está sujeta a cambios en caso de contingencias ambientales graves. Para el 1 de marzo de 2026, que cae en domingo, no hay restricciones vehiculares programadas de forma ordinaria.

Sin embargo, la activación de un Doble Hoy No Circula o contingencia ambiental puede alterar este esquema. El Doble Hoy No Circula se implementa en fases preventivas o extraordinarias cuando los niveles de ozono u otros contaminantes superan los umbrales establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). En tales casos, las restricciones se endurecen, incluso para vehículos con hologramas más favorables como el 0 o 00, y pueden extenderse a domingos si la contingencia persiste.

Para este domingo 1 de marzo de 2026, no se ha activado ninguna contingencia ambiental ni Doble Hoy No Circula, según la información disponible de fuentes oficiales y medios locales. Esto significa que todos los automóviles pueden transitar sin problemas en la CDMX y los municipios afectados del Edomex. Los conductores pueden planear sus desplazamientos con normalidad, aunque siempre es recomendable verificar actualizaciones en tiempo real en los sitios de Sedema o CAMe por posibles cambios de última hora.

Hoy No Circula 1 de marzo: ¿Hay programa ambiental este domingo?

No, este domingo 1 de marzo de 2026 no aplica el Hoy No Circula. La regla general establece que los domingos el programa se suspende, permitiendo la circulación libre de todos los vehículos independientemente de su tipo de holograma, color de engomado o terminación de placa. Esta suspensión es habitual y solo se rompe si la CAMe declara una contingencia ambiental fase 1 o superior, lo cual no ha ocurrido para esta fecha. Por lo tanto, no hay autos que deban descansar obligatoriamente este día, y la movilidad vehicular será normal en toda la zona metropolitana.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa en situaciones extraordinarias de alta contaminación, principalmente por ozono en la temporada de ozono (que va del 15 de febrero al 30 de junio aproximadamente). Cuando los índices de calidad del aire superan los 150 puntos IMECA o se cumplen otros criterios establecidos por la CAMe, se implementan medidas más estrictas: descansan dos engomados por día en lugar de uno, y se incluyen restricciones adicionales para hologramas 0 y 00. Esto busca reducir drásticamente las emisiones en días críticos de inversión térmica o vientos débiles que atrapan contaminantes en el Valle de México. En 2026, ya se han visto activaciones temporales en febrero, pero para el 1 de marzo no hay indicios de activación.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa por incumplir el Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 UMAs. En 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es de aproximadamente 117.31 pesos, lo que equivale a un rango de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos aproximadamente. Esta sanción aplica tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex adheridos al programa, y puede imponerse mediante fotomultas o detención por agentes de tránsito. Ignorar la restricción no solo genera una multa económica, sino que contribuye a empeorar la calidad del aire, por lo que las autoridades recomiendan siempre verificar el calendario antes de salir.

Hoy No Circula: del 2 al 7 de marzo; autos, placas y engomados

A partir del lunes 2 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula se reactiva en su modalidad normal a las 5:00 horas. El lunes 2 de marzo, por ejemplo, no circulan los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 (según el calendario estándar de Sedema). Durante la semana del 2 al 7 de marzo, las restricciones siguen el esquema habitual: de lunes a viernes se consideran holograma, engomado y terminación de placa; los sábados (como el 7 de marzo) solo engomado y terminación, donde no circulan vehículos con holograma 1 terminación impar (1,3,5,7,9) y todos los hologramas 2, además de foráneos sin pase.

Los vehículos exentos incluyen eléctricos, híbridos con holograma 00 o 0, motocicletas, autos antiguos, de discapacidad y transporte público, entre otros. Es importante recordar que en caso de contingencia, estas exenciones pueden reducirse. Para el resto de la semana, consulta el calendario oficial diario, ya que cada día rota el engomado y las terminaciones afectadas para distribuir equitativamente las restricciones. Siempre verifica en fuentes oficiales para evitar multas y contribuir a un mejor ambiente en la CDMX y Edomex.

