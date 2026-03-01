Turco Mohamed vuelve a cargar contra los partidos de México y explica la situación de Alexis Vega

El técnico argentino celebra triunfo ante Chivas, confirma recuperación de Alexis Vega y cuestiona carga de seleccionados por amistosos del Tri

Toluca volvió a imponer condiciones en la jornada 8 del Clausura 2026 tras vencer a Chivas en un duelo de alta exigencia. El equipo escarlata dio un golpe de autoridad en casa y reafirmó su buen momento en el torneo, con una estructura sólida y un funcionamiento que comienza a consolidarse. Tras el encuentro, Antonio ‘Turco’ Mohamed no solo analizó el rendimiento de sus jugadores, también volvió a cuestionar la carga física que enfrentan los futbolistas convocados a la selección mexicana y actualizó el estado físico de Alexis Vega, uno de los nombres que más expectación genera en el plantel.

Estado de los jugadores y análisis del partido

Mohamed confirmó que Alexis Vega ya está recuperado, aunque todavía necesita ritmo de competencia para estar al máximo nivel. “Alexis está recuperado. Estamos buscando cada semana, pero estamos buscando una semana más con fútbol, así que seguramente lo tendremos una semana al 100%. Sabiendo que le falta como a Paulinho que entró hoy, físicamente ya están recuperados, pero les falta ritmo de juego. Nico Castro también está recuperado, así que esperemos poder contar con ellos lo más lo más pronto posible”.

Sobre el desarrollo del compromiso ante el Guadalajara, el estratega argentino consideró que su equipo fue superior en el arranque y supo administrar la ventaja. “Con respecto al partido, un rival que exige al máximo, te hace jugar al límite. Creo que fuimos superiores en la primera media hora y marcamos la diferencia. Después fue un partido de trámite de ida y vuelta en el cual pudimos haber ampliado la ventaja… en trámite y en líneas generales fuimos justos ganadores. Ganamos bien el partido”.

Próximo encuentro contra Pumas y gestión del plantel

El técnico escarlata puso el foco en la recuperación física, consciente de la cercanía del duelo ante Pumas y la desventaja en días de descanso. “Creo que vamos a ir a jugar una cancha bastante complicada el martes. Lo más importante en lo que pongo enfoque en la recuperación de mis jugadores. Por eso tratar de que se puedan recuperar para poder hacer el juego el martes, ya que tenemos menos recuperación que el rival. Pero bueno, está así programado en los partidos, va a ser un partido también que lo va a exigir al máximo, así que buscaremos los que están mejor físicamente para poder hacer un un buen partido y buscar ganar”.

Intensidad, carácter y disciplina

El técnico bicampeón elogió la intensidad de su equipo | Imago7

Mohamed defendió la intensidad de sus jugadores y aseguró que no piensa modificar la esencia competitiva del plantel. “No, al contrario, quiero que sí (mantengan) el carácter de la forma de jugar… nosotros no podemos bajar la intensidad. El consejo mío es que siga igual, metiendo la pierna igual, corriendo igual, jugando igual, así que después son decisiones del árbitro o jugadas muy finas. Me parece que es así. Entonces, nada que reprochar, al contrario, me siento muy identificado con la energía que transmite el equipo constantemente”.

Jerarquía en los penales y carga física por selección nacional

El ‘Turco’ también aclaró la jerarquía en los tiros desde el punto penal y volvió a cuestionar la cantidad de partidos de la Selección mexicana. “No, son los dos encargados, Chuy (Gallardo), número uno y segundo Paulinho. No hay problema… dentro de la cancha pueden tomar las decisiones que ellos crean pertinentes y nada más. Eso no hay problema. Están todos capacitados para patear…”.

Sin embargo, fue más allá al referirse al desgaste de sus futbolistas seleccionados: “Con respecto a esto de la selección… lo único que dije es que si van a estar 40 días concentrado, ¿por qué tantos partidos amistosos?… ¿Por qué tantos partidos, tanta carga para estos jugadores? Corriendo el riesgo que hoy en menos de 48 horas jugaron siete jugadores u ocho del partido del miércoles, cuando llegando al límite. Jesús (Gallardo) va al límite”.

Mensaje a la afición, solidez defensiva y política de fichajes

Mohamed pidió respaldo de la afición y destacó la fortaleza defensiva de su equipo tras ocho jornadas. “La afición que siga apoyando como siempre al equipo, que nosotros vamos a tener la entrada que tuvimos después… Mientras estemos con esta intensidad y con esta hambre de ganar, estaremos seguramente más cerca de la victoria que otro resultado. Y también resaltar en este equipo… ocho jornadas, solamente dos goles en contra, así que seguir por ese camino que es al fin y al cabo el camino que nos llevó a lo lo más alto del fútbol mexicano”.

El técnico cerró con una reflexión sobre la gestión del plantel y la idea de que el éxito no depende únicamente del presupuesto. “Entonces, como se dice siempre, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Así que la humildad que tiene este grupo, el trabajo que tiene, entre quien entre. Hoy la figura del partido fue un chico que lo estuvimos escauteando de segunda división y lo trajimos a jugar. Entonces, en el fútbol, escucho que hablan todo el tiempo que se gana con dinero. No solamente con el (dinero) se (ganan) los partidos”.

