Afición de Monterrey canta contra jugadores y Domenec Torrent 

Afición de Rayados explota en el Gigante de Acero tras la derrota ante Cruz Azul en la jornada 8 del torneo

La afición de Monterrey pide la salida de Torrent | Imago 7

La derrota 2-0 frente a Cruz Azul dejó una profunda herida en la afición del Monterrey, que durante los 90 minutos en el Gigante de Acero manifestó abiertamente su inconformidad tanto con los jugadores como con el entrenador español Domenec Torrent.

Desde antes del silbatazo inicial, correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, el ambiente ya reflejaba tensión en las tribunas. Cuando el sonido local mencionó el nombre del director técnico, cerca de 40 mil aficionados respondieron con un abucheo unánime que marcó el tono de la noche. El descontento no tardó en hacerse evidente y se mantuvo constante a lo largo del encuentro.

La barra de Rayados también expresó su postura con cánticos dirigidos tanto a la directiva como al plantel. “Que lo sepan directivos y jugadores, no venimos por ustedes, venimos por los colores”, resonó en todo el inmueble, dejando claro que la inconformidad no estaba relacionada con la institución, sino con el rendimiento mostrado en la cancha.

Con el equipo ya en desventaja en el marcador, la exigencia desde las gradas aumentó. Los seguidores albiazules demandaron mayor entrega y compromiso con el grito: “Si no ponen huevos, ¿cómo quieren que ganemos?”, un reclamo que acompañó varios pasajes del segundo tiempo mientras el equipo buscaba reaccionar.

UNA AFICIÓN DE RAYADOS MOLESTA 🤯



La tribuna no perdona y el grito empezó a bajar fuerte desde las gradas en contra de su equipo y su entrenador 🔥



¿Torrent debe seguir al mando?🧐 pic.twitter.com/Nb2tnEGcyx — Claro Sports (@ClaroSports) March 1, 2026

En la recta final del partido, la molestia se concentró directamente en la figura del estratega español. A una sola voz, gran parte del estadio entonó: “Ya se va, ya se va, Torrent ya se va”, reflejando la presión que vive el técnico en medio de los resultados adversos.

Con esta derrota, Monterrey se quedó estancado en 10 puntos de 24 posibles, tras sumar su cuarta caída en ocho jornadas disputadas del Clausura 2026. El balance evidencia un arranque irregular que ha encendido las alarmas entre la afición, que exige una reacción inmediata para revertir el rumbo en el torneo.

Te puede interesar: