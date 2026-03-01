Herediano vs Pérez Zeledón en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

El líder quiere seguir firme en la cima del campeonato.

¡¡¡Bienvenidos al seguimiento en vivo de Herediano vs Pérez Zeledón por la jornada 9 del Clausura 2026!!! En esta cobertura encontrarás el resultado actualizado al instante, las jugadas más destacadas, goles, cambios, amonestaciones y todos los detalles del encuentro desde el Estadio Carlos Alvarado, en un compromiso clave para la tabla.

Herediano defiende el liderato del campeonato y quiere dejar atrás el tropiezo sufrido en la última fecha, mientras que Pérez Zeledón busca cortar su racha sin triunfos y acercarse a los puestos de clasificación. Con la cima en juego y la acumulada también como telón de fondo, se espera un partido de alta exigencia y mucha presión en cada sector del campo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Herediano vs Pérez Zeledón hoy sábado 28 de febrero de 2026?

El encuentro entre Herediano y Pérez Zeledón está programado para el sábado 28 de febrero a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs Pérez Zeledón para la jornada 9, al momento

Ni Herediano ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Luis Alberto Orozco no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Antecedentes del Herediano vs Pérez Zeledón y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Pérez Zeledón:

7 de diciembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Herediano 2-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de marzo de 2025 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 30 de enero de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 3 de noviembre de 2024 | Herediano 4-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2024

