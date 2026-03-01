Malacateco arruina la fiesta a Antigua GFC en un final dramático

El local reaccionó y empató en el último minuto con un gol de Roskopf.

Antigua GFC lo tenía en el bolsillo, pero Malacateco cambió la historia en el último suspiro y firmó un empate cargado de dramatismo en la jornada del Clausura 2026. En el Estadio Santa Lucía, los coloniales dejaron escapar una ventaja de dos goles y terminaron cediendo puntos en un cierre frenético que dejó sensaciones opuestas en ambos bandos.

El equipo antigüeño golpeó primero y con autoridad. Santiago Garzaro abrió el marcador al minuto 22 tras una jugada bien elaborada, y poco después Agustín Maziero amplió la ventaja al 38’, enviando el balón al fondo de las redes para encender la ilusión visitante. Con el 0-2 al descanso, Antigua parecía encaminado a una victoria que le daría oxígeno en un torneo que ha sido irregular pese a su condición de bicampeón nacional.

Sin embargo, el complemento trajo otra cara del partido. Malacateco movió piezas desde el arranque y encontró respuesta en el segundo tiempo. Ángel López descontó al 28’ y devolvió la esperanza al conjunto toro, que comenzó a empujar con más intensidad ante un Antigua que no logró sostener el ritmo ni cerrar los espacios. Las tarjetas y los cambios constantes marcaron un tramo final tenso y disputado.

Cuando el reloj marcaba el minuto 49 del segundo tiempo, apareció Matías Roskopf para firmar el 2-2 definitivo. El delantero aprovechó la última oportunidad del partido y silenció cualquier intento de celebración visitante. Fue un golpe anímico contundente para los coloniales, que ya saboreaban los tres puntos y terminaron resignándose al empate.

Con este resultado, Malacateco llegó a 12 puntos y se ubica en la séptima posición, mientras que Antigua GFC quedó con 10 unidades y ascendió al noveno lugar. Pese al punto rescatado en la tabla, el panorama para los coloniales sigue siendo irregular para un equipo que viene de conquistar dos títulos consecutivos. La fiesta estaba preparada, pero Malacateco la arruinó en el instante final.

Resumen Malacateco vs Antigua GFC: resultado, goles y estadísticas

