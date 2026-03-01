Pese al liderato, Larcamón mantiene la calma: “Hay que bañarse de humildad”

El estratega argentino subrayó que más allá de los puntos, lo que realmente lo satisface es la forma en que su plantel interpreta la propuesta dentro del campo

La victoria de Cruz Azul sobre Monterrey en la jornada 8 del Clausura 2026 permitió a la Máquina escalar al liderato del torneo, tras el encuentro, el técnico Nicolás Larcamón destacó que el resultado es reflejo directo de la identidad futbolística que busca consolidar en su equipo. El estratega argentino subrayó que más allá de los puntos, lo que realmente lo satisface es la forma en que su plantel interpreta la propuesta dentro del campo.

“Es de mayor representación de la intención de juego que quiero de mis equipos, más allá de los resultados”, expresó con convicción. Para Larcamón, el rendimiento mostrado en Monterrey es consecuencia de un proceso que viene tomando forma desde semanas atrás. “Creo que ese 83% que mencionas lo que más me reconforta es que es de una manera de la cual me siento yo muy conforme, muy partícipe y muy responsable”, añadió, dejando claro que el estilo está por encima de cualquier cifra aislada.

El entrenador también pidió perspectiva pese al buen momento. “Venimos dando los últimos partidos pasos firmes, pero falta mucho trecho”, señaló, reconociendo que el torneo apenas entra en su fase intermedia. Para el timonel celeste, la clave está en no perder el enfoque competitivo ni caer en triunfalismos prematuros.

Incluso fue más allá al considerar que el marcador pudo ser más amplio. “Hoy fue incluso inmerecido el resultado; creo que era un partido para ganarlo por un todo más abultado”, afirmó, resaltando la superioridad mostrada por su equipo en varios pasajes del encuentro. Esa autocrítica positiva refleja la ambición de un proyecto que no se conforma con lo mínimo.

Larcamón insistió en la importancia de la humildad como pilar de su discurso interno. “Hay que bañarse de humildad y no dejarse quizás perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables”, advirtió. Además, puntualizó que confiarse sería un error: “Cometeríamos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre lo positivo que se viene realizando”.

El estratega también relativizó las etiquetas que suelen acompañar a los equipos en racha. “Son motes que son muy dinámicos, cambian rápido… Hoy quizás se habla más de nosotros”, comentó, recordando que hace apenas unas semanas otro club era señalado como el más en forma. A su juicio, hay varios contendientes que atraviesan buen momento y otros que pueden repuntar en cualquier instante.

Finalmente, dejó claro que el campeonato no se define en febrero. “Lo que determina el éxito en el torneo no es precisamente los primeros tres meses de competencia, sino más bien ese último mes”, reflexionó. Por ello, concluyó con una consigna clara: “El enfoque tiene que estar puesto en el día a día”, mensaje que resume la filosofía con la que Cruz Azul buscará sostener su liderato en el Clausura 2026.

