¿Por qué hay Ley Seca este 1 de marzo en el Centro Histórico de la CDMX?

Este domingo 1 de marzo, el Centro Histórico de la Ciudad de México vivirá una jornada especial debido a la Ley Seca, medida que se implementará por el evento masivo en el Zócalo capitalino, donde la cantante Shakira ofrecerá un concierto gratuito para miles de asistentes. La ley tiene como fin evitar altercados derivados del consumo excesivo de alcohol durante grandes concentraciones, buscando garantizar la seguridad pública y el orden en la zona más emblemática de la ciudad. Este tipo de medidas son comunes cuando se realizan eventos de esta magnitud, con el fin de reducir riesgos y garantizar el bienestar de los asistentes.

Si bien la Ley Seca es una medida restrictiva, su aplicación también busca prevenir posibles incidentes relacionados con la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el evento. En las siguientes secciones, se detallará a qué hora comienza, quiénes se verán afectados y cuáles son las consecuencias para quienes no respeten la normativa.

¿A qué hora empieza y por qué hay Ley Seca en el Centro Histórico de la CDMX este domingo?

La Ley Seca en el Centro Histórico de la Ciudad de México comenzará desde las 00:00 horas del 1 de marzo y se extenderá hasta las 23:59 horas del mismo día. La principal razón para esta medida es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, el cual se espera atraiga a más de 100,000 personas. Las autoridades buscan evitar que la venta de alcohol genere incidentes de seguridad durante el evento, el cual se celebrará en el corazón de la ciudad y atraerá a una multitud diversa de todas las edades.

El concierto de Shakira ha generado gran expectación, por lo que las autoridades han decidido aplicar esta normativa como parte de un plan de seguridad. Esta medida también busca reducir los riesgos de disturbios o altercados provocados por el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas, especialmente en un evento masivo de este tipo.

¿Quiénes sí y quiénes no podrán vender alcohol este 1 de marzo y cuáles son las reglas?

La Ley Seca prohíbe la venta de alcohol en establecimientos de la vía pública y en comercios dentro del área delimitada por el Centro Histórico, pero no afectará a los establecimientos que cuenten con licencias específicas para la venta de bebidas alcohólicas en su interior, como restaurantes o bares con licencia de consumo en el lugar. Estos lugares deberán seguir estrictamente las normas locales para operar durante este periodo y no podrán vender bebidas alcohólicas de manera ilegal ni en la vía pública.

Por otro lado, los puestos ambulantes y los comercios establecidos en la calle sí estarán sujetos a la restricción, por lo que no podrán vender bebidas alcohólicas hasta que finalice la Ley Seca. Además, las tiendas de autoservicio, supermercados y establecimientos de conveniencia ubicados dentro del área afectada también deberán suspender la venta de alcohol durante todo el día.

¿Qué pasa si no se respeta la Ley Seca en la CDMX? Multas y sanciones

El incumplimiento de la Ley Seca en el Centro Histórico de la CDMX puede derivar en multas económicas considerables y sanciones a los responsables. Los comercios que vendan alcohol durante el horario de la ley seca pueden enfrentar multas de hasta 35,000 pesos o más, dependiendo de la gravedad de la infracción. Los vendedores ambulantes también se arriesgan a que les confisquen la mercancía y sean multados por operar fuera de las normativas establecidas.

Además, las autoridades pueden aplicar sanciones penales en caso de que se detecten altercados o situaciones que pongan en riesgo la seguridad pública debido al incumplimiento de esta normativa. Las sanciones son más severas si los infractores causan disturbios o desorden público, ya que las autoridades buscan prevenir cualquier situación que pueda interrumpir el desarrollo pacífico del evento.

¿A qué hora es el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX?

El concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX comenzará a las 20:00 horas, y se espera que la cantante ofrezca un espectáculo que dure cerca de una hora y media. Este evento es gratuito y está diseñado para reunir a los fanáticos de la cantante colombiana, quienes podrán disfrutar de sus éxitos más grandes. La entrada es libre, pero las autoridades recomiendan llegar con anticipación debido a la alta demanda y la expectativa de que el evento será uno de los más multitudinarios de los últimos años en la capital.

Las puertas al Zócalo estarán abiertas desde las primeras horas del día, y los asistentes podrán disfrutar del espectáculo en un ambiente festivo y seguro, ya que la Ley Seca ayudará a reducir riesgos durante la realización del evento.

