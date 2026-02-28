León vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 8

Antecedentes del León vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX

La rivalidad entre Necaxa y León en los últimos torneos se ha caracterizado por un equilibrio notable y marcadores muy cerrados. En los cinco enfrentamientos más recientes hay dos empates, dos victorias para León y una para Necaxa, lo que refleja una serie competitiva donde ninguno ha logrado imponer una clara supremacía.

Los partidos suelen definirse por detalles: cuatro de los cinco juegos se resolvieron por un gol de diferencia o terminaron igualados. León ha sabido aprovechar mejor sus oportunidades en momentos clave, especialmente como visitante, mientras que Necaxa logró responder en el Clausura 2025 con un triunfo ajustado en casa. En general, es una rivalidad pareja, intensa y con tendencia a duelos tácticos más que a marcadores abultados.

Necaxa 0-1 León | Apertura 2025

Necaxa 2-1 León | Clausura 2025

León 1-1 Necaxa | Apertura 2024

Necaxa 1-2 León | Clausura 2024

León 1-1 Necaxa | Apertura 2023