León vs Necaxa en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 8
Sigue en vivo el partido de la jornada 8 del Clausura 2026 entre León y Necaxa que van por los tres puntos
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
En el duelo entre León y Necaxa, las casas de apuestas anticipan un encuentro bastante equilibrado, aunque con ligera inclinación hacia el conjunto esmeralda. León aparece como favorito con una cuota de +114, respaldado por su capacidad ofensiva y el impulso de jugar ante su afición. El empate paga +250, lo que refleja la expectativa de un partido cerrado, mientras que la victoria de Necaxa se cotiza en +230, señal de que los Rayos cuentan con argumentos para competir y sorprender si logran mantener orden defensivo y aprovechar sus oportunidades al frente.
Antecedentes del León vs Necaxa y últimos resultados en la Liga MX
La rivalidad entre Necaxa y León en los últimos torneos se ha caracterizado por un equilibrio notable y marcadores muy cerrados. En los cinco enfrentamientos más recientes hay dos empates, dos victorias para León y una para Necaxa, lo que refleja una serie competitiva donde ninguno ha logrado imponer una clara supremacía.
Los partidos suelen definirse por detalles: cuatro de los cinco juegos se resolvieron por un gol de diferencia o terminaron igualados. León ha sabido aprovechar mejor sus oportunidades en momentos clave, especialmente como visitante, mientras que Necaxa logró responder en el Clausura 2025 con un triunfo ajustado en casa. En general, es una rivalidad pareja, intensa y con tendencia a duelos tácticos más que a marcadores abultados.
Necaxa 0-1 León | Apertura 2025
Necaxa 2-1 León | Clausura 2025
León 1-1 Necaxa | Apertura 2024
Necaxa 1-2 León | Clausura 2024
León 1-1 Necaxa | Apertura 2023
¿Dónde ver en vivo el León vs Necaxa? Canales de TV y transmisión streaming
El partido entre León y Necaxa se podrá seguir en vivo por la señal de FOX One. Además de tener el minuto a minuto del partido en Claro Sports
Clausura 2026: horario del partido León vs Necaxa hoy 20 de febrero de 2026
El partido entre León y Necaxa dará inicio a las 19:00 horas tiempo de la Ciudad de México. Mientras que en Estados Unidos será a las 20:00 horas del Este y 17:00 horas del Pacífico.
León vs Necaxa en vivo
¡Continúa la emoción de la Jornada 8 del Clausura 2026! Este sábado 28 de febrero, el Estadio León será escenario de un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos: León recibe al Necaxa en un partido que vale oro en la pelea por escalar posiciones.
La Fiera, comandada por Nacho Ambriz, viene de reencontrarse con el triunfo tras imponerse 2-1 a Santos Laguna, cortando una racha negativa y recuperando confianza. Con 7 puntos y ubicados en la parte baja de la tabla, los esmeraldas saben que necesitan sumar de a tres para acercarse a la zona de clasificación. Díber Cambindo y compañía buscarán aprovechar la localía y el apoyo de su gente para intentar ligar victorias por primera vez en el torneo.
Del otro lado, los Rayos de Martín Varini llegan heridos tras caer 0-3 ante Toluca, resultado que frenó su inercia positiva. Necaxa se mantiene en la pelea con 9 unidades y quiere volver a encenderse para no perder terreno en la lucha por el top 10. Todo está listo para un choque intenso, con urgencias compartidas y puntos vitales en disputa. ¡Arrancamos con la acción en vivo!