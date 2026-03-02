Registro para Beca Rita Cetina 2026 inicia hoy: ¿Qué documentos piden, cómo y dónde hacerlo?

La Beca Rita Cetina 2026, programa que otorga un apoyo económico de 2 mil 500 pesos, comenzó con sus primeros días para el registro nacional

Salón de clases en México | Imagen ilustrativa; Reuters

El registro para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina inició este 2 de marzo, momento en el que los padres de familia interesados pueden comenzar el proceso de inscripción, diseñado para ser rápido y sencillo. Este año, el programa ofrece apoyo económico tanto a estudiantes de primaria como de secundaria en escuelas públicas, con el objetivo de respaldar a las familias y reducir la deserción escolar.

El monto otorgado por la beca puede destinarse a la compra de útiles escolares, uniformes u otras necesidades que faciliten la continuidad educativa de los hijos. En Claro Sports te decimos toda la información necesaria para que conozcas los requisitos, los pasos para el registro y cómo acceder a este apoyo, asegurando que los estudiantes puedan aprovechar de manera efectiva los recursos disponibles.

Beca Rita Cetina, registro hoy 2 de marzo: ¿Dónde y cómo hacerlo, paso a paso?

El registro para acceder a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial de la Beca Rita Cetina: www.becaritacetina.gob.mx

Primero, se debe dar clic en “Iniciar Sesión con Llave MX”, ingresar el número celular o correo electrónico y la contraseña, y luego seleccionar “Continuar” para proporcionar los datos necesarios para la solicitud. Después, se da clic en “Registrarme”, se elige una identificación oficial de la lista y se sube en formato digital, se ingresan los datos del domicilio y se adjunta un comprobante digitalizado. Finalmente, se acepta el aviso de privacidad y se selecciona “Guardar Registro”. Una vez completado el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación, donde se debe dar clic en “Aceptar” para finalizar el registro.

Para registrar a un estudiante, se debe seleccionar la opción “Registrar estudiante” e ingresar su CURP. Posteriormente, se valida el Captcha con “No soy un robot”, se cargan automáticamente sus datos y se indica el parentesco con el estudiante. Después, se ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria, se selecciona el nivel educativo, turno y grado, y se acepta la declaración bajo protesta de decir verdad. Finalmente, se da clic en “Guardar y Continuar” para completar el registro del estudiante. Este procedimiento asegura que toda la información requerida quede correctamente registrada para la gestión del apoyo.

¿Qué documentos piden para el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Para acceder a la Beca Rita Cetina, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos que corresponden tanto al padre, madre o tutor como al estudiante beneficiario. En el caso del responsable legal, es indispensable contar con el CURP, un número de teléfono celular activo y un correo electrónico vigente, los cuales servirán como medios de contacto durante todo el proceso. Además, será necesario subir en formato digital una identificación oficial y un comprobante de domicilio, ambos legibles y actualizados.

Por su parte, el estudiante que aspira a recibir el apoyo económico deberá proporcionar su CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde cursa sus estudios. Esta información permitirá validar su inscripción en un plantel reconocido y confirmar que cumple con los criterios establecidos por el programa. Las autoridades recomiendan reunir y digitalizar con anticipación todos los documentos para facilitar el registro y evitar contratiempos durante el trámite.

¿Quiénes pueden registrarse y de cuánto es el apoyo?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina está dirigida a estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas, así como a sus familias. A partir de este año, el programa se ofrece de manera universal. Para estudiantes de secundaria, las familias reciben 1,900 pesos bimestrales, con un adicional de 700 pesos por cada hijo extra en este nivel, distribuidos en cinco bimestres durante el ciclo escolar, excluyendo julio y agosto. En el caso de la primaria, el apoyo consiste en un pago anual de 2,500 pesos por estudiante para la compra de útiles escolares y uniformes. Cabe recordar que hay casos especiales para familias de escasos recursos que continuarán con 1,900 pesos bimestrales, siempre que no existan causas de baja.

La entrega de los recursos se realiza directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, lo que permite un seguimiento puntual de los pagos. La Beca Rita Cetina forma parte de un modelo educativo integral que incluye la Beca Benito Juárez para educación media superior y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior. El objetivo de este esquema es contribuir a reducir el abandono escolar, apoyar económicamente a las familias y fortalecer la trayectoria educativa, priorizando a quienes más lo necesitan.

¿Cuál es la fecha límite para el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Las autoridades educativas federales confirmaron que el registro para la Beca Rita Cetina 2026 tendrá una ventana definida y sin ampliaciones. Según lo informado por Mario Delgado, titular de la SEP (Secretaría de Educación Pública), y Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, la plataforma oficial del programa permanecerá habilitada del 2 al 19 de marzo de 2026, periodo en el que las y los interesados deberán realizar el trámite correspondiente.

Durante esos días, el sitio web de la Beca Rita Cetina permitirá a los aspirantes capturar sus datos y completar el proceso de inscripción. Las autoridades recomendaron no esperar hasta el último momento, revisar cuidadosamente la información proporcionada y cumplir con los plazos establecidos, ya que el objetivo del programa es garantizar que el apoyo llegue oportunamente a estudiantes que requieren respaldo para continuar con su formación académica.

