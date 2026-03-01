Alerta amarilla por calor extremo en México: ¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 45 °C?

El aumento del calor impactará en zonas del norte, occidente y centro del territorio nacional; en el sur y sureste también se prevén valores elevados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa sobre una alerta amarilla por una onda de calor que afectará a varias regiones de México en el inicio de marzo. De acuerdo con el reporte matutino del 1 de marzo de 2026, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará un incremento en las temperaturas máximas en gran parte del país, con registros que podrían alcanzar entre 40 y 45 °C en algunas entidades.

El aumento del calor impactará principalmente zonas del norte, occidente y centro del territorio nacional, mientras que en el sur y sureste también se prevén valores elevados. Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar medidas para reducir riesgos ante las altas temperaturas.

Onda de calor en México: ¿Qué estados tendrán altas temperaturas de hasta 40 °C?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), activó una alerta amarilla por la primera onda de calor de 2026 en diversas partes del país. Esta condición se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera que elevará las temperaturas diurnas a valores entre 40 °C y 45 °C en varias entidades del norte, occidente y centro del territorio nacional entre jueves 26 de febrero y domingo 1 de marzo.

Las regiones con registros más altos incluyen al sur de Sonora, norte de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León, y oeste de Tamaulipas, donde se esperan temperaturas máximas cercanas a los 45 °C.

De manera adicional, en estados como Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Jalisco (centro), Guerrero (centro), Oaxaca (centro y oriente), Morelos y el suroeste de Puebla, los termómetros podrían superar también los 40 °C, aunque con variaciones según la región.

¿Cuáles son las recomendaciones para protegerse del calor extremo?

Ante la alerta amarilla, las autoridades del SMN y Protección Civil recomiendan a la población tomar medidas para disminuir los riesgos asociados al calor extremo:

Mantener una hidratación constante bebiendo agua con frecuencia durante todo el día.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

Utilizar ropa de colores claros y manga larga ligera para disminuir el impacto directo de los rayos solares.

Prestar atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, grupos con mayor vulnerabilidad ante temperaturas elevadas.

Consultar los avisos oficiales del SMN y las indicaciones de Protección Civil para mantenerse informado sobre cambios en el pronóstico.

Clima en México: ¿Cuál es el pronóstico para las regiones del sur y sureste?

Además de la onda de calor que afectará el centro y norte del país, el sur y sureste también tendrán condiciones climáticas particulares. En entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, se pronostican temperaturas máximas entre 35 °C y 40 °C, con posibilidad de intervalos de chubascos aislados debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

En zonas más al sureste y en la Península de Yucatán, se esperan valores entre 30 °C y 35 °C, acompañados de lluvias aisladas o chubascos ocasionales, especialmente en áreas montañosas o cercanas a cuerpos de agua. La contraste térmico también persistirá, con mañanas y noches más frescas en zonas altas, lo que mantiene una variabilidad climática significativa en gran parte del país.

