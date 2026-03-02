La nueva era de Aston Martin comienza bajo amenaza en Melbourne

La escudería británica contempla presentarse en Melbourne solo para cumplir con el calendario

El Gran Premio de Australia podría convertirse en un episodio incómodo para Aston Martin. La escudería británica contempla presentarse en Melbourne solo para cumplir con el calendario y evitar sanciones comerciales, pero con la idea de limitar al máximo su participación en pista. El objetivo sería completar unas cuantas vueltas y retirar el coche antes de que aparezca una avería mayor, un escenario que marcaría un arranque preocupante en la nueva etapa reglamentaria de la Fórmula 1.

La raíz del problema está en la unidad de potencia Honda. Durante la pretemporada en Bahréin, el monoplaza verde evidenció fallas constantes que impidieron realizar tandas largas. El equipo no consiguió superar registros mínimos de vueltas consecutivas sin contratiempos mecánicos, situación que obligó a pasar más tiempo en boxes que en el asfalto.

Mientras otras escuderías aprovecharon los test para afinar estrategias y recopilar datos clave, Aston Martin trabajó contrarreloj intentando identificar el origen de los fallos. Los ingenieros centraron sus esfuerzos en estabilizar el sistema híbrido, pero las soluciones no llegaron a tiempo. El déficit de kilometraje limita el margen de reacción antes del arranque oficial del campeonato.

Honda admitió que las vibraciones del motor generan daños en la batería integrada en el chasis. Ese fenómeno provoca interrupciones en el suministro eléctrico y deriva en abandonos prematuros. Resolverlo implica rediseñar componentes y validar cambios en pista, un proceso complejo cuando la temporada ya está encima.

La situación contrasta con la expectativa que rodeó el proyecto en los meses previos. La incorporación de Adrian Newey al área técnica y el cambio normativo alimentaron la ilusión de un salto competitivo. Analistas proyectaban un coche capaz de disputar posiciones delanteras, con Fernando Alonso como referente en la pelea por podios.

Sin embargo, el presente obliga a rebajar aspiraciones. Antes de pensar en rendimiento, la prioridad es garantizar que el monoplaza complete una carrera. El contraste entre la ambición inicial y la realidad mecánica genera presión interna en una estructura que invirtió fuerte en infraestructura y desarrollo tecnológico.

El impacto también alcanza la planificación inmediata. Si en Australia la estrategia será conservadora, el mismo enfoque podría repetirse en China. La escudería necesita ganar tiempo hasta introducir mejoras previstas para Suzuka, tercera cita del calendario, donde se espera contar con una versión más estable del sistema de potencia.

El arranque de la nueva era reglamentaria prometía ser un punto de inflexión para Aston Martin. Hoy, la urgencia por resolver problemas técnicos domina el panorama. El equipo que aspiraba a acercarse a la cima enfrenta el riesgo de comenzar la temporada con retiradas estratégicas, en espera de que la fiabilidad le permita competir en igualdad de condiciones.

