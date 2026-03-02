El técnico de Minnesota explica por qué James sigue sin minutos

El técnico de Minnesota pidió paciencia con James Rodríguez, asegurando que necesita más entrenamientos antes de sumar sus primeros minutos en la MLS.

James Rodríguez saludando | David Berding / Getty Images vía AFP.

El fichaje de James Rodríguez por Minnesota United FC generó enorme expectativa en la MLS y entre los hinchas colombianos. Sin embargo, tras dos fechas disputadas, el ‘10’ de la Selección Colombia aún no ha sumado minutos oficiales con su nuevo equipo en Estados Unidos.

La llegada del volante al fútbol norteamericano fue confirmada como uno de los movimientos más destacados del mercado, marcando su primera experiencia en la Major League Soccer. Su incorporación es vista como una noticia alentadora de cara a la próxima Copa Mundial, pero su debut todavía deberá esperar.

Un proceso de reacondicionamiento

El técnico Cameron Knowles ya lo ha convocado y trabaja en su puesta a punto física. Según explicó el entrenador, James necesita completar su reacondicionamiento tras una pretemporada corta, razón principal por la cual no vio acción en los primeros compromisos.

Minnesota debutó en la MLS con empate 2-2 ante Austin FC en el Q2 Stadium, partido en el que el colombiano no tuvo participación precisamente por su falta de ritmo competitivo.

Victoria sin el ‘10’ en casa

En el estreno como local en el Allianz Field, Minnesota enfrentó a FC Cincinnati, uno de los clubes que también mostró interés por el colombiano. El equipo se impuso 1-0 gracias a una anotación de Kelvin Yeboah al minuto 66, resultado suficiente para sumar tres puntos importantes.

A pesar del triunfo, la afición esperaba ver el debut de James. Su presencia en el banco durante buena parte del encuentro alimentó la expectativa, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

La explicación del entrenador

Cameron Knowles fue claro al justificar la decisión técnica: “Era un partido difícil para entrar. El juego estaba 1-0 y James había estado sentado en el banco durante 75 u 80 minutos, con solo una semana completa de entrenamiento con nosotros. Creo que no era la circunstancia ideal para su debut”.

El mensaje deja claro que el club prioriza la adaptación progresiva del colombiano antes de lanzarlo a la competencia oficial. Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo en torno a cuándo será el estreno del capitán de la ‘tricolor’ en la MLS, un momento que podría marcar un nuevo capítulo en su carrera internacional.

