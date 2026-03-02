La MLS anuncia el All Star Game 2026 contra la Liga MX en Charlotte

La edición 2026 representa el tercer año consecutivo que los mejores futbolistas de las ligas de Estados Unidos y de México se ven las caras

¿Messi enfrentará a las estrellas de la Liga MX? | @MLS_PR

La rivalidad entre la Liga MX y la MLS volverá a encenderse en el verano de 2026. La Major League Soccer anunció de manera oficial que el All Star Game 2026 volverá a reunir en el terreno de juego a las estrellas de ambas ligas.

El partido se disputará el miércoles 29 de julio a las 19:00 horas en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Será la primera vez que este recinto albergue el Juego de Estrellas y la transmisión estará disponible en Apple TV.

La semana incluirá también el MLS All Star Skills Challenge, programado para el martes 28 de julio a las 19:00 horas en el Truist Field de Charlotte. En este evento, jugadores de ambas ligas competirán en pruebas de habilidad como parte del espectáculo previo al duelo principal.

El All Star Game 2026 será el tercer enfrentamiento consecutivo entre MLS y Liga MX bajo este formato y el quinto en la historia. La MLS domina la serie con tres triunfos en cuatro partidos: ganó en 2021 en penales, en 2022 por 2-1 y en 2025 por 3-1. La Liga MX consiguió su única victoria en 2024 con marcador de 4-1 en Columbus.

Resultados de todas las ediciones All Star Game | Liga MX vs MLS

Así se han desarrollado los juegos de estrellas entre ambas ligas norteamericanas:

2021 | Liga MX 1-1 MLS | La MLS ganó 3-2 en penales |

2022 | Liga MX 1-2 MLS |

2024 | Liga MX 4-1 MLS |

2025 | Liga MX 1-3 MLS |

*En 2023 no se jugó, debido a que la MLS chocó con el Arsenal de la Premier League.

En el Skills Challenge, ambas ligas están empatadas con dos victorias por lado. Liga MX se impuso en 2021 y 2024, mientras que la MLS ganó en 2022 y 2025.

“El MLS All Star Game 2026 contará con una revancha imperdible entre lo mejor de la MLS y la Liga MX”, declaró Camilo Durana, vicepresidente ejecutivo de la MLS. “Con la energía y el impulso que experimentarán nuestras Ligas tras un histórico Mundial en casa, estamos encantados de mostrar a nuestros All Stars y ofrecer un gran espectáculo para los aficionados de Charlotte y a todo el mundo”.

Desde la Liga MX también destacaron la relevancia del evento. “Nos entusiasma que la Liga MX vuelva a formar parte del MLS All Star Game para su edición 2026. Este evento refleja el valor de nuestra colaboración con la MLS y nos brinda una vitrina importante para mostrar la calidad y competitividad de nuestros jugadores”, afirmó Francisco Iturbide, Director General de Operaciones, Competencias y Desarrollo.

A lo largo de las ediciones anteriores han participado figuras internacionales de peso. Por la MLS han sido convocados campeones del mundo como Hugo Lloris y Thiago Almada, además de seleccionados de Estados Unidos y Canadá como Dayne St. Clair, Sebastian Berhalter, Diego Luna y Miles Robinson.

En el equipo de la Liga MX han destacado nombres como Santiago Giménez, Alexis Vega y Guillermo Ochoa, junto a referentes internacionales como Sergio Ramos, André-Pierre Gignac y Sergio Canales, lo que ha elevado el nivel competitivo y el atractivo global del evento.

All Star Game 2026: Fecha, horario y dónde ver en vivo

Aquí todas las fechas clave de este evento binacional:

¿Cuándo es? Miércoles 29 de julio 2026.

Miércoles 29 de julio 2026. ¿A qué hora es? 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

19:00 horas, tiempo del Centro de México. ¿Dónde ver? A través de Apple TV en tres diferentes idiomas (español, inglés y francés).

A través de Apple TV en tres diferentes idiomas (español, inglés y francés). ¿Dónde es? Bank of America Stadium de Charlotte.

Bank of America Stadium de Charlotte. MLS All Star Skills Challenge: Martes 28 de julio a las 19:00 horas en el Truist Field de Charlotte.

Los boletos saldrán a la venta al público el martes 24 de marzo a las 10:00 horas a través de MLSsoccer.com/All-Star. El evento forma parte de la alianza estratégica entre MLS y Liga MX, que también incluye torneos como la Leagues Cup y la Campeones Cup.

Te puede interesar