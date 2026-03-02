América y Chivas, en el centro de la polémica arbitral: el análisis de García Orozco

América y Chivas perdieron en la jornada 8 del Clausura 2026, una situación complicada para dos de los equipos más grandes del fútbol mexicano

Como cada semana, el análisis arbitral de Claro Sports, encabezado por Roberto García Orozco, volvió a escena y en esta ocasión puso la lupa sobre la jornada 8 del Clausura 2026, una fecha marcada por las derrotas de América y Chivas, resultados que complicaron su panorama en la tabla general; sin embargo, el balance arbitral determinó que ambos tropiezos fueron ajenos a las decisiones de los silbantes, quienes habrían actuado correctamente pese a las polémicas generadas alrededor de dos de los clubes más grandes del fútbol mexicano.

El conjunto de las Águilas sufrió una dura derrota por 1-4 ante Tigres el pasado fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes; no obstante, el resultado adverso habría estado más relacionado con el momento futbolístico que atraviesa el equipo dirigido por André Jardine que con alguna incidencia arbitral. De acuerdo con el exárbitro, Jorge Abraham Camacho Peregrina tomó una decisión correcta al señalar el penal que abrió el marcador apenas al minuto 4, una acción que terminó por condicionar el desarrollo del encuentro disputado en la Ciudad de México.

“El partido América en contra de Tigres. El árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrina sanciona un tiro penal a favor de Tigres. Mucha confusión causó esta jugada porque el contacto de Israel Reyes sobre Correa se produce fuera del terreno de juego, pero hay que recordar que el balón está dentro del terreno de juego; por lo tanto, la marcación del árbitro está apegada al reglamento y el penal es correcto a favor del equipo de Tigres.

La siguiente jugada también corresponde al partido América contra Tigres: la expulsión de Vinicius Lima, quien tenía poco tiempo de haber ingresado al terreno de juego. Asume un riesgo al intentar disputar el balón. De hecho, toca el balón, pero eso no lo exime de la sanción disciplinaria. Es una entrada con fuerza excesiva que pone en riesgo la integridad física de su adversario, en este caso el defensor Angulo, del equipo de Tigres. Vemos cómo se lanza con ambas piernas; el contacto puede derivar en una lesión grave, ya que el tobillo del jugador de Tigres queda atorado. El árbitro considera que esta acción es de tarjeta roja y me parece que también es una decisión justa. La expulsión es correcta, ya que se trata de una acción de fuerza excesiva, con mucha intensidad y que pone en riesgo la integridad física del adversario. Apegada al reglamento, es una tarjeta roja indiscutible”, declaró Roberto García Orozco en Claro Sports.

Por su parte, Chivas también dejó escapar tres puntos al caer 2-0 ante su némesis, Toluca, en el Estadio Nemesio Diez; pese a los reclamos rojiblancos, el árbitro Óscar Mejía García habría actuado de manera correcta al señalar un penal apenas al minuto cinco, una decisión que condicionó el desarrollo del encuentro en el que estaba en juego el liderato momentáneo del Clausura 2026.

“La siguiente jugada también es polémica, ahora en el partido de Toluca. El árbitro Óscar Mejía no logra observar esta acción porque se queda muy por detrás de la jugada. Está a una distancia demasiado larga y no busca un ángulo de visión adecuado para observar la sujeción del defensor Ledesma, del equipo de Guadalajara, sobre Paulinho. Es una acción evidente que no le permite continuar con la posesión del balón. El árbitro del VAR, Fernando Tur Hernández, lo invita a una revisión de manera acertada y al final se sanciona el tiro penal a favor del equipo de Toluca. No existen faltas chicas ni grandes; me parece que la situación tiene sustento reglamentario para ser tiro penal a favor de los Diablos Rojos”, indicó Roberto García Orozco.

