¿Quién será el nuevo entrenador de Monterrey?

Con la salida de Domenec Torrent ‘la baraja’ de directores técnicos comienza a moverse en el Gigante de Acero

Candidatos a dirigir al Monterrey. | Imago7.

Rayados de Monterrey ya tomó una decisión tras el anunció del adiós de Domenec Torrent. Mientras la directiva encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega analiza el perfil del nuevo estratega, el equipo tendrá un técnico interino para encarar los próximos compromisos.

De acuerdo con el reporte de Javier Alonso, corresponsal de Claro Sports en Monterrey, el encargado de asumir el banquillo será Nicolás Gabriel Sánchez, exjugador del club y referente en una de las etapas más exitosas de la institución.

Tras la salida de Domenec Torrent circularon varios nombres como posibles candidatos para dirigir al conjunto regio. Entre las versiones aparecieron Robert Dante Siboldi, Miguel ‘Piojo’ Herrera, Diego Alonso e incluso Xavi Hernández. Sin embargo, hasta el momento no existe un candidato definido para asumir el proyecto a largo plazo.

Ante ese panorama, la directiva optó por una solución interna. Nicolás Sánchez será quien dirija al equipo de manera interina mientras se define al nuevo entrenador que tomará las riendas de forma definitiva.

El argentino conoce a la perfección la institución. Fue pieza clave en el último título de Liga MX que Rayados conquistó ante el América (Apertura 2019) y también se convirtió en héroe en la final de la Concachampions, torneo que el club ganó en el mismo año.

Ahora, el reto para Sánchez será mantener la estabilidad del plantel en una etapa clave del calendario, que incluye compromisos en Liga MX (entre ellos el Clásico Regio) y la propia Copa de Campeones de Concacaf.

La directiva continuará con el análisis del perfil ideal para el nuevo entrenador, pero por ahora, el mando deportivo queda en manos de un histórico del club que buscará trasladar su experiencia como jugador al banquillo.

