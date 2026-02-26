Eclipse de Luna de Sangre en México: ¿Cuándo es, hora exacta y dónde se podrá ver en todo su esplendor?

Para no perderte de este fenómeno astrológico deberás despertarte muy temprano para poder verlo; es importante que haya un buen clima para apreciarlo

El Eclipse Luna de Sangre se podrá ver en México a primera hora | Reuters

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó sobre un eclipse lunar total que será visible en las naciones colindantes con el Pacífico, incluido México. El fenómeno ocurrirá el 3 de marzo de 2026 y podrá observarse en distintas regiones del país durante la madrugada.

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, lo que provoca que la sombra terrestre cubra por completo al satélite natural. Este tipo de evento solo puede presentarse durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se alinean.

Eclipse lunar total 2026: ¿Cuándo es y dónde se podrá ver?

De acuerdo con la NASA, la totalidad será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante la noche en la región del Pacífico y en las primeras horas de la mañana en América del Norte y Central, así como en el extremo occidental de Sudamérica. En México, el eclipse podrá apreciarse en todo el territorio nacional si las condiciones meteorológicas lo permiten.

El fenómeno será parcial en Asia central y en gran parte de Sudamérica, mientras que no será visible en África ni en Europa. La visibilidad dependerá de la ubicación geográfica y de la posición de la Luna respecto al horizonte.

¿Cuál es la hora exacta en que se verá el eclipse lunar total desde México?

En México, el eclipse podrá observarse durante la madrugada del 3 de marzo. La fase de totalidad se presentará en las primeras horas del día, cuando la Luna se encuentre alta en el cielo en la mayor parte del país. Las personas interesadas podrán seguir el desarrollo del fenómeno desde su inicio parcial hasta la fase total y su conclusión.

La NASA indicó que no se requiere equipo especializado para observar el eclipse lunar. Basta con contar con una vista despejada hacia la Luna para presenciar el evento. También señaló que el uso de binoculares o telescopio puede permitir una observación con mayor detalle.

¿Qué significa la Luna de Sangre combinada con eclipse total lunar?

Durante un eclipse lunar total, la Luna adquiere una tonalidad roja o naranja debido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y permite el paso de ciertas longitudes de onda que iluminan la superficie lunar. Este efecto óptico es el que da origen al término “Luna de Sangre”.

El concepto también es utilizado en la astrología para referirse al fenómeno desde una perspectiva simbólica. Desde el punto de vista astronómico, la “Luna de Sangre” corresponde a la fase total de un eclipse lunar, resultado de la interacción entre la luz solar y la atmósfera de la Tierra.

