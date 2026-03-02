Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol reafirma que Colombia debutará en México

Ramón Jesurún reafirma que los encuentros iniciales de Colombia en CDMX se mantendrán sin modificaciones, garantizando el cumplimiento del plan de preparación para el Mundial.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF | Imago.

La Selección Colombia mantiene firme su plan de preparación de cara a la Copa Mundial 2026, a pesar de los recientes incidentes que involucraron a dos de los tres países anfitriones del torneo. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que todo está organizado para una participación que se espera histórica, empezando con la concentración en Guadalajara, México.

Concentración y entrenamiento en Colombia

Jesurún detalló que el primer punto de la preparación será Medellín, con un formato de entrenamiento libre que permitirá a los jugadores disfrutar de tiempo para visitar a sus familias. Esta sede ya fue utilizada durante la Copa América 2024, en la que Colombia llegó a la final, y servirá como punto de arranque antes de trasladarse a Bogotá para el partido de despedida.

El directivo confirmó que en Bogotá se realizará el esperado encuentro de preparación el 29 de mayo, aunque el rival se anunciará en los próximos días en coordinación con la Alcaldía y empresarios de Estadio El Campín. Posteriormente, la selección regresará unos días a Medellín antes de trasladarse a Norteamérica.

Último partido preparatorio en Estados Unidos

Según Jesurún, el último partido previo al Mundial se jugará en Estados Unidos el 7 de junio, con Jordania como rival confirmado. Esta serie de partidos busca ultimar detalles tácticos y ofrecer continuidad al plan de entrenamiento que se ha trabajado desde Colombia y México.

El itinerario en Estados Unidos ya está definido: la selección llegará a Orlando el 20 o 21 de junio para enfrentarse a Croacia el 26 de junio. Posteriormente, viajará en vuelo charter a Washington para jugar contra Francia el 29 de junio, completando así los partidos de preparación antes del debut oficial en el Mundial.

Declaración de Jesurún sobre seguridad y geopolítica

Jesurún también se refirió a los recientes incidentes y al contexto internacional, incluyendo posibles tensiones entre Estados Unidos e Irán, asegurando confianza en la planificación de la FIFA:

“Ese es un tema geopolítico que nos preocupa a todos. La FIFA le dará una solución eventual en caso de que se presente algún problema”, señaló.

Además, expresó su confianza en que, pese a los hechos de violencia recientes en México, la planificación se cumplirá al pie de la letra:

“Entregamos nuestra solidaridad a México y queremos jugar nuestros dos primeros partidos como está establecido”, aseguró durante el lanzamiento de “El Club de la Sele”, una iniciativa para vincular a los colombianos con la comunidad de la tricolor.

Camino al debut mundialista

El debut oficial de la Selección Colombia será el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán, marcando el inicio de un calendario que promete emociones y retos importantes. Con la concentración en Guadalajara como base inicial, el equipo espera afinar su juego colectivo y mentalidad de competencia antes de enfrentar a los mejores del mundo.

El plan estratégico de concentración y preparación refleja la apuesta de la FCF por mantener a Colombia en la élite del fútbol mundial, asegurando que los jugadores lleguen al Mundial en las mejores condiciones físicas, tácticas y logísticas posibles.

Te puede interesar: