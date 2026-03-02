¡Atrapados en Qatar! Crisis en Medio Oriente afecta regreso de César Ramos y árbitros mexicanos

La Federación Mexicana de Fútbol informó que desde el sábado mantiene comunicación constante con César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra

La crisis en Medio Oriente ya impacta de forma directa al deporte internacional y alcanzó a los árbitros mexicanos que se encuentran en Qatar. El cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo Pérsico impidió su regreso a México, en un contexto marcado por tensiones militares, suspensión de torneos y ajustes logísticos en distintas disciplinas.

La Federación Mexicana de Fútbol informó, a través de la Comisión de Árbitros, que desde el sábado mantiene comunicación constante con César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra. Los tres permanecen en un hotel de Doha y se reportan a salvo, mientras esperan condiciones que permitan su traslado de vuelta al país.

La FMF detalló que cuenta con el respaldo permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que apoya en el seguimiento de la situación. Además, la Federación se mantiene en contacto con autoridades deportivas y con los propios silbantes para evaluar escenarios conforme evoluciona el panorama regional.

El entorno en Qatar cambió de manera drástica en los últimos días. La federación local anunció la suspensión indefinida de competiciones y torneos de fútbol, decisión que afecta la planificación de partidos internacionales en Doha. El comunicado oficial establece que los encuentros quedan pospuestos hasta nuevo aviso y que las nuevas fechas se informarán por los canales oficiales.

A nivel continental, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también reprogramó partidos de la AFC Champions League previstos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de aplazar encuentros de la Champions League Two y la AFC Challenge League en la región oeste. El argumento central en todos los casos es la evolución de la situación de seguridad y las dificultades logísticas derivadas del cierre o afectación del espacio aéreo.

Otros deportes registran movimientos similares. La Euroliga suspendió el partido entre Hapoel Tel Aviv y Paris Basketball, mientras que el torneo NextGen EuroLeague en Abu Dhabi fue cancelado. En cricket, el segundo ODI no oficial entre England Lions y Pakistan Shaheens en Abu Dhabi figura como cancelado. En tenis, tras concluir el torneo ATP de Dubái, varios jugadores enfrentaron retrasos luego de que Dubai Airports y la aerolínea Emirates anunciaran la suspensión temporal de operaciones.

En medio de este escenario, los árbitros mexicanos fueron invitados a dirigir el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, según informó la FMF el lunes 23 de febrero. La designación se mantiene como parte de los acuerdos internacionales, mientras se define el restablecimiento de vuelos en la región.

La incertidumbre también alcanza eventos de alto perfil programados en Qatar, como la Finalissima 2026 entre España y Argentina en el Estadio Lusail y la carrera Qatar 1812km del Campeonato Mundial de Resistencia. Las autoridades deportivas monitorean la situación día a día. En ese contexto, la Federación Mexicana de Fútbol reiteró que seguirá atenta a cualquier actualización que permita el regreso seguro de los silbantes a territorio nacional.

