Regina Martínez relata su inspiradora historia que la llevó a hacer historia en Milano Cortina 2026

Regina Martínez hizo historia en México por su participación en la final 10km salida por intervalos libre del esquí de fondo de Milano Cortina 2026

Regina Martínez se convirtió en la primera atleta mexicana en completar una prueba de esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno, logro que alcanzó tras su participación en Milano Cortina 2026 y que inscribió su nombre en la historia del deporte nacional. La atleta estuvo presente en Peloteando de Claro Sports para compartir la inspiradora historia detrás de este hito, el cual podría abrir el camino a nuevas generaciones de mexicanos en un deporte tradicionalmente poco conocido en esta parte del mundo, debido a las dificultades de preparación, la ausencia de nieve y los altos costos que implica formarse en el esquí de fondo.

“Es un deporte súper físicamente demandante. Te da la oportunidad de estar afuera. Nada te calienta lo suficiente para estar en esas temperaturas. Me encantan los retos, me encanta aprender y este es un deporte en el que puedes aprender algo nuevo en el camino. Me llena mucho poder estar en la naturaleza y cuando vi que ninguna lo había logrado dije: ‘¿por qué no intentarlo?’. Hubo dos puntos en los que dije: ‘a lo mejor sí es posible’. Uno, cuando vi a Germán Madrazo representando a México en 2018. Jamás se me había ocurrido hacerlo a nivel olímpico hasta que lo vi a él. Luego hice mi primera carrera en estilo clásico, diferente a lo que hice en estos Juegos Olímpicos. Me caí como cuatro veces y saqué cerca de los puntos. Dije: ‘Bueno, si no me caigo y entreno más de 10 días, a lo mejor le puedo ir bajando’”. declaró la atleta mexicana.

Regina Martínez explicó que sus primeros pasos en el esquí de fondo comenzaron hace apenas cinco años, en plena pandemia de Covid-19, un periodo en el que el deporte se convirtió en un respiro personal en medio de la crisis global; la atleta mexicana reconoció que encontró inspiración en Germán Madrazo, quien había hecho historia previamente para México en PyeongChang 2018, ejemplo que la impulsó a dar el paso y buscar competir a nivel olímpico, aunque aclaró que, más allá de la preparación física, lo más complicado fueron los días previos a su debut, marcados por la intensidad y el ambiente que se vivía antes de la competencia.

“Desde que empecé a esquiar hasta los Juegos Olímpicos, yo creo que pasaron cinco años. Empecé en la pandemia, en 2020, y esa parte de aprender a esquiar, un deporte nuevo, es de mucho sacrificio, mucha humildad, mucha vulnerabilidad, porque tienes que estar dispuesto a caerte, a cometer errores para poder aprender. Eso fue duro, pero muy bonito. Siempre fui deportista y trabajar eso, junto con la parte mental de trabajar bajo presión, siento que me prepararon”, indicó Regina Martínez en una charla exclusiva con Claro Sports.

Regina Martínez y sus horas previas a escribir su nombre en la historia del deporte mexicano

Regina Martínez siempre tuvo el deporte en las venas: desde pequeña formó parte de las fuerzas básicas femeniles de los Pumas de la UNAM y, tras prepararse en distintas disciplinas, finalmente pudo dar el salto al esquí de fondo, pese a las complicaciones económicas que implica formarse en un deporte poco accesible; la mexicana escribió su nombre en la historia del deporte nacional al cruzar la meta en la posición 108 con un tiempo de 34:05.4, y ahora la expectativa se centra en si podrá repetir o incluso mejorar la hazaña en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Feliz. Se siente como un sueño hecho realidad que todavía sigo procesando, pero feliz de estar en México y compartir todo este recorrido con ustedes. Nos tenían en diferentes Villas Olímpicas a todos por las distancias y eso fue algo padre, pero a la vez teníamos ganas de conocer a atletas de otras disciplinas. Los atletas de cross country son muy intensos y muy serios, entonces se sentía la tensión en el aire todo el tiempo. Fue muy difícil, la verdad no me lo esperaba. No teníamos mucho espacio para pasar el tiempo. Normalmente, antes de la competencia vas bajando el volumen de entrenamiento para conservar la energía para tu competencia y, en este caso, con los nervios normalmente hago ejercicio y aquí no lo puedes hacer. Fue difícil e inesperado. La anticipación fue peor, más que la carrera y los nervios. Estoy acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte, pero esa anticipación de los Juegos Olímpicos, ser atleta y saber que todo el mundo y tu país está viendo es precioso, pero son situaciones para las que nadie se prepara”, sentenció.

