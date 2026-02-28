¡Debut triunfal en la CDMX! Regina Tarín se presenta en UFC con victoria ante Ernesta Kareckaite

La mexicana fue notificada de que se presentaría en la función de la Arena CDMX, con tres días de anticipación

La local no pudo ocultar las lágrimas tras su triunfo

Regina Tarín hizo su debut en UFC, aceptando la pelea con tres días de antelación y no decepcionó. La mexicana enfrentó el reto de presentarse en la empresa, ante su gente y no se achicó. Logró alargar la batalla hasta la decisión y fue ahí donde los jueces validaron su esfuerzo, al otorgarle la victoria por decisión unánime en reyerta dentro de la cartelera preliminar ante Ernesta Kareckaite, en acciones de UFC Fight Night México 2026.

Desde el primer asalto no se amilanó, al contrario fue al frente y con su base de Muay Thai conectó en varias ocasiones a Ernesta Kareckaite. En el segundo asalto la historia no fue distinta, con varios fuertes intercambios entre ambas gladiadoras.

El tercer round fue un intercambio constante desde el primer segundo, con la mexicana dominando la posición de pie y conectando mejores golpes. En la segunda mitad del asalto se plantaron en el centro del octágono a intercambiar golpes, emocionando a los aficionados en las gradas hasta el último segundo. Gran presentación.

Los jueces le dieron la victoria a Regina Tarín con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28. Un gran espectáculo por parte de la mexicana.

“Me siento muy feliz, tuve tres días para hacer el peso, solo quiero agradecer a mi familia, a mi gente, a México, al UFC y al Performance Institute y estoy lista para cuando quieran. Tengo 21 años soy humilde, voy a trabajar con mi equipo para que me llamen cuando quieran. Yo estoy lista”.

“¡ESTOY LISTA CUANDO QUIERAN!” 🤩💥



🇲🇽🥹 Regina Tarin se adueñó del octágono y nos robó el corazón #UFCEnParamount | #UFCMexico pic.twitter.com/cFaP4BGQaq — Paramount+ Deportes (@PPlusDeportes) February 28, 2026

Para iniciar la función, Damian Pinas mostró que tiene un poder espectacular en los puños noqueando a Wes Schultz en apenas 2 minutos con 30 segundos del primer asalto.

El segundo duelo de la noche fue para Francis Marshall, quien sometió en el primer asalto con un mataleón a Erik Silva a los 2:28. El venezolano regresaba al octágono por primera ocasión en dos años, tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda.

