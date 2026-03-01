Malacateco vs Antigua GFC, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Dos equipos que buscan escalar posiciones en este inicio de la jornada 10.

¡¡¡¡Bienvenidos a la transmisión de Malacateco vs Antigua GFC!!! Un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. En el Estadio Santa Lucía, los Toros buscarán hacerse fuertes en casa para escalar posiciones, mientras que el conjunto colonial intentará confirmar su levantada y sumar puntos clave en la tabla acumulada. Se espera un partido intenso, con dos equipos que necesitan regularidad para no perder terreno en la pelea por la clasificación.

El encuentro contará con transmisión exclusiva de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa con la mejor cobertura, análisis previo y seguimiento minuto a minuto. Aquí encontrarás todos los detalles del compromiso, alineaciones confirmadas y las incidencias más importantes de un choque clave en la recta inicial del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia la transmisión del Malacateco vs Antigua hoy sábado 28 de febrero?

El partido entre Malacateco y Antigua GFC, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se disputará este sábado 28 de febrero a partir de las 20:00 horas de Guatemala en el Estadio Municipal Santa Lucía.

Malacateco vs Antigua: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Clausura 2026 de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Antigua GFC se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la transmisión completa del partido, incluyendo cobertura minuto a minuto, alineaciones y las principales incidencias del duelo.

Alineaciones confirmadas del Malacateco vs Antigua: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Malacateco no podrá contar con Kevin Ramírez, expulsado en el duelo ante Cobán Imperial, mientras que Antigua GFC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los elegidos por Roberto Montoya y Mauricio Tapia son los siguientes:

